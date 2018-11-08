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"2. Yarının Eğitimi Zirvesi", 17 Kasım'da düzenlenecek

Yarının Eğitimi Platformu tarafından Acıbadem Okulları sponsorluğunda bu yıl ikincisi organize edilen "Yarının Eğitimi Zirvesi", 17 Kasım'da Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde yapılacak.

"2. Yarının Eğitimi Zirvesi", 17 Kasım'da düzenlenecek

Yarının Eğitimi Platformu tarafından Acıbadem Okulları sponsorluğunda bu yıl ikincisi organize edilen "Yarının Eğitimi Zirvesi", 17 Kasım'da Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde yapılacak.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:15
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"2. Yarının Eğitimi Zirvesi", 17 Kasım'da düzenlenecek

İSTANBUL

Platformdan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Finlandiya Eğitim Bakanı Krista Kiuru'nun katılımıyla Finlandiya eğitim sisteminin konuşulduğu zirvenin bu yılki konuk ülkesi Güney Kore olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un davetliler arasında yer aldığı zirvede, eski Güney Kore Başbakan Yardımcısı Jaejoung Lee'nin de konuşma yapması bekleniyor. 

Zirvede, eğitim alanındaki başarılarını dünya çapında konuşturan Güney Kore'den, eğitime, kalkınmaya, teknolojiye ve geleceğe dair yaklaşımları aktarmak üzere eğitim uzmanları, akademisyenler ve üst düzey politika yapıcılar bir araya gelecek. 

"Sorunları değil çözümleri konuşalım" sloganıyla eğitimin geleceğinin masaya yatırılacağı zirvede, "Güney Kore eğitimde neler yapıyor?", "Yarınlar için neler planlıyor?", "Öğretmen eğitimini nasıl kurguluyor?", "Okul öncesi eğitime dair hangi çalışmalara imza atıyor?", "Eğitim politikalarında nasıl bir yol izliyor?" gibi konular ele alınacak.

Türk-Kore Dostluk Derneği Kurucusu Hee Soo Lee, Seul İl Eğitim Müdürü Cho Hee Yeon, Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sang Duk Choi, Sınır Tanımayan Eğitimciler Platformu Başkanı Prof. Dr. Ki Seok Kim, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ve Dijital Araştırmalar Derneği Başkanı Gökhan Yücel'in katılacağı zirvede, eğitim sistemindeki farklı görüş ve modeller paylaşılacak.

 - Eğitimde eksikliklere çözüm aranacak

Eğitim reformunun sürekliliğine ve ülkelerin gelişmişlik seviyesinin insana yatırım yapmaktan geçtiğine inanan Yarının Eğitimi Platformu zirvede, ülkeler arası eğitim modellerini, farklı yaklaşımlar ile fikirlere açık olmayı ve bu modellerin sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda uygulanabilirliğini konuşmayı planlıyor.

Ayrıca zirvede, tüm ülkelerin ortak noktası olan eğitim hakkındaki sorunlara ve eksikliklere çözüm de aranacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Acıbadem OkullarıYarının Eğitim Zirvesi
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