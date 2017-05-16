2 Türk üniversitesi zirvede

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking By Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca yapılan ve dünya genelindeki üniversitelerin bilim alanları başarısını gösteren sıralamada, 2 Türk üniversitesi dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girme başarısını gösterdi. Listede, mimarlık alanında İTÜ dünya 97'ncisi ve ODTÜ de dünya 100'üncüsü olarak tüm alanlar içinde en iyi dereceyi elde eden Türk üniversiteleri oldu.

URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, yaptığı açıklamada, URAP Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla her yıl, dünya genelindeki 20 bin üniversiteye ilişkin dünya genel sıralaması ve bilim alanı sıralaması yaptığını aktardı.

Akbulut, bu yıl URAP Laboratuvarınca hazırlanan 2016-2017 dünya alan sıralamasında 41 bilim alanına göre değerlendirme yapıldığını belirtti.

URAP alan sıralamasının temel amacının Türk ve dünya üniversitelerinin akademik performansları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu dile getiren Akbulut, alanlara göre açıklanan üniversite sayısının, o alanda yayınlanan makale yoğunluklarına göre 50 ile bin arasında değiştiğini kaydetti.

Tüm dünyada, özellikle üniversite yöneticileri, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin dünya sıralamalarını yakından izlediğine dikkati çeken Akbulut, şöyle devam etti:

"Bazı ülkelerin üniversiteleri, dünya ve alan sıralamalarında beklenenin çok gerisinde kalabiliyor. Özellikle bilimsel makaleleri İngilizce dışındaki dillerde ve yerel dergilerde yayımlanan ülkelerin üniversiteleri çok iyi eğitim kurumları olsalar bile sıralamalarda alt sıralarda yer alıyor. Alan sıralamalarında yükselebilmek için her alanın etki değeri yüksek dergilerinde bilimsel makale yayımlanması önem taşıyor."

2016-2017 alan sıralamalarının dünya genelinde THE, QS, ARWU, NTU, Leiden ve URAP gibi sıralama kuruluşlarınca yapıldığını anımsatan Akbulut, URAP alan sıralamasında, makale ve atıf konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan InCites verilerinin kullanıldığını, anket ve benzeri yöntemlerle elde edilen verilerin değerlendirmeye alınmadığını ifade etti.

URAP alan sıralamalarında son 5 yılın akademik performansının değerlendirmeye alındığına, üniversitelerin makale ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası iş birliği oranının ölçüt olarak kullanıldığına işaret eden Akbulut, bu yıl URAP alan sıralamasında yazar sayısı bin ve daha fazla olan CERN makalelerinin değerlendirmeye alınmadığını söyledi.

Akbulut, son yıllarda alan sıralamalarına yoğun ilgi gösterilmesi dolayısıyla URAP'ın dünya sıralamasındaki alan sayısının geçen yıldan itibaren 41'e çıkartıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin başarılı olduğu alanlar

Akbulut'un verdiği bilgiye göre, Türk üniversiteleri, geçen yıl URAP'ın yaptığı 41 alan sıralamasının 18'inde yer alırken bu yıl açıklanan 41 alanın 25'inde yer alma başarısını gösterdi.

Bu yıl Türk üniversitelerinden ODTÜ 41 alanın 17'sinde dünya alan sıralamalarında yer alırken, İTÜ 14 alanda, Gazi Üniversitesi 13 alanda, Hacettepe Üniversitesi 12 alanda, İstanbul ve Ankara üniversiteleri 10 alanda, Ege Üniversitesi 9 alanda, Bilkent Üniversitesi 8 alanda, Erciyes Üniversitesi 7 alanda, Dokuz Eylül, Atatürk ve Marmara üniversiteleri 6 alanda sıralamaya girdi.

Türk üniversiteleri dünyanın en iyi üniversite alanları sıralamasında en iyi yeri mimarlık alanında elde etti. Sıralamada, İTÜ dünya 97'ncisi ve ODTÜ de dünya 100’üncüsü olarak tüm alanlar içinde en iyi dereceyi elde eden iki üniversite oldu. İnşaat mühendisliği alanında ise İTÜ 147'nci, ODTÜ de 189'uncu sırada yer aldı.

Üniversiteler alan sıralamasında "Dünyanın en iyi 200'ü" listesine 12 Türk üniversitesinin diş hekimliği alanı ile girmesi dikkat çekici bir başarı olarak değerlendirildi.

Buna göre, Hacettepe bu alanda 103'üncü sıra ile en iyi dereceyi yapan Türk üniversitesi oldu. Diş hekimliği alanında İstanbul Üniversitesi 105, Ege Üniversitesi 128, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 157, Erciyes Üniversitesi 159, Gazi Üniversitesi 170, Ankara Üniversitesi 180, Atatürk Üniversitesi 182, Selçuk Üniversitesi 192, Marmara Üniversitesi 193, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 194 ve Başkent Üniversitesi ise 200'üncü sıradan listeye girdi.

İTÜ, çevre mühendisliği alanında dünyanın en iyi 172'nci, jeoloji ve malzeme mühendisliğinde 176'ncı üniversitesi oldu.

Sıralamada, gıda mühendisliği alanında öğretim veren 3 Türk üniversitesi de başarısı ile göz doldurdu. Buna göre, Ege Üniversitesi 163, Erciyes Üniversitesi 167 ve Hacettepe Üniversitesi 195'inci sırada yer alarak dünyanın gıda mühendisliği alanında en iyi 200 üniversitesi arasına girmeyi başardı.

Veterinerlik alanında dünyanın ilk 200 üniversitesi arasına 2 Türk üniversitesi girdi. Buna göre, Ankara Üniversitesi bu alanda 159'uncu, Adnan Menderes Üniversitesi ise 170'inci oldu.

Türkiye'nin yer almadığı alanlar

Türk üniversiteleri, bu yıl açıklanan 41 alan sıralamasının 16’sında yer almadı. Bu alanlar, tarım, arkeoloji, işletme, ticaret-yönetim, turizm-hizmet sektörü, ekonomi, sinema-dijital medya, tarih, gazetecilik, hukuk-yasal çalışmalar, felsefe, psikoloji, sosyoloji, istatistik, güzel sanatlar ve şehir bölge planlaması oldu.

Dünyanın en iyileri

URAP alan sıralaması 41 alanı kapsıyor. Bu alanların 17’sinde ABD üniversiteleri dünya birincisi oldu.

Sıralamada, ABD ve Hollanda, 41 alanın tümünde en az bir üniversitesi yer alan ülkeler olarak yer aldı. Belçika, Avustralya, İngiltere ve Kanada'nın 40 alanda, Almanya, İsveç ve Danimarka'nın ise 39 alanda en az bir üniversitesi bulunuyor.

Diğer alanlarda Çin 6, İngiltere 6, Hollanda 5, Singapur 3 alanda birinci olurken İsviçre, Fransa, Kanada ve Brezilya üniversiteleri ise birer alanda dünya birinciliğine yerleşti.

URAP 2016-2017 dünya alan sıralamalarına http://urapcenter.org/2016/fields.php adresinden ve etkileşimli sayfasına http://www.urapcenter.org/2016/field_ranking.php adresinden ulaşılabilecek.