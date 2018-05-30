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14 yaşında iki kitap yazdı

Yalova'da iki yıl önce "Rüyadan Senle Uyanmak" adlı eseri yazan 8. sınıf öğrencisi Elif Nur Kantar, ikinci romanı "Kusursuz Mutluluk"un yayınlanmasının heyecanını yaşıyor.

14 yaşında iki kitap yazdı

Yalova'da iki yıl önce "Rüyadan Senle Uyanmak" adlı eseri yazan 8. sınıf öğrencisi Elif Nur Kantar, ikinci romanı "Kusursuz Mutluluk"un yayınlanmasının heyecanını yaşıyor.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:53
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14 yaşında iki kitap yazdı

Yalova Saffet Çam Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Elif Nur Kantar'ın ikinci eseri "Kusursuz Mutluluk" 1 Haziran'da piyasaya çıkacak.

İki yıl önce yayınlanan ilk kitabı 10 bin adet basılan ve yarısından fazlası İl Milli Eğitim Müdürlüğünce satın alınan 14 yaşındaki Kantar'ın bin adet basılan ikinci romanı ise Sokak Yayınları tarafından 1 Haziran'da satışa çıkarılacak.

Kantar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevresinin desteğiyle yazmaya başladığını, denemelerinin arkadaşları tarafından beğenildiğini söyledi.

Yazılarında düzeltmeler yaptıktan sonra kitap haline getirmeye karar verdiğini anlatan Kantar, "Türkçe derslerinde karalamalar yaptığımda kendi fikirlerim hoşuma gitmeye başlamıştı. Daha çok eksikler var gibi geldi. Tamamlamam gereken yerler olduğunu düşündüm. Ardından tamamladım ve kitap olabilecek hale getirdim. Bir sene içinde de kitabımı çıkardım." dedi.

"Mayıs ayında bitirdiğim ikinci kitabım yeni basıldı"

Kantar, "Rüyadan Senle Uyanmak" adlı ilk kitabında kusurların mutluluğa engel olmadığı mesajının bulunduğunu aktararak "Bir insanın arkadaş çevresinin önemli olduğunu konu alıyor. İkinci kitabımı da bu sene yazmaya başlamıştım, okulun başında. LGS'ye gireceğim için ara vermiştim. Mayıs ayında bitirdiğim ikinci kitabım yeni basıldı. İki gün oldu elime ulaşalı. O da diğeriyle benzer konuları ele alıyor. Mutluluğu vurguluyor. Bu, daha çok çevremizin bizim üzerimizdeki etkilerini vurguluyor." diye konuştu.

Yazmaya devam edeceğini belirten Kantar, "Eserlerimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a imzalatıp hediye edebilmenin hayalini kuruyorum." dedi.

Baba Murat Kantar da kızının okulda başarılı bir öğrenci olduğunu ifade etti. Kızının ilk romanının oldukça akıcı olduğunu söyleyen Kantar, "Arkadaşları, öğretmenleri çok destek oldu. Biz de ailesi olarak destekledik. Bu sene ikinci kitabını yazdı. İnanıyorum ki okuyanlar da memnun kalacaklardır." değerlendirmesini yaptı.

Elif Nur Kantar'ın okul arkadaşı Emine Tebelleş ise arkadaşının birinci kitabını okuduğunu ve çok beğendiğini vurgulayarak "Okulumuzda da güzel tepkiler aldı. İkinci kitabının da beğenileceğini düşünüyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Elif Nur KantarKusursuz Mutluluk
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