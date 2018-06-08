125 ülkeden 1071 öğrenciyi ağırlanacak

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği Türkçe Yaz Okulu, 125 ülkeden 1071 uluslararası öğrenciyi Türkiye’de ağırlayacak. Türkiye genelinde 28 ilde 30 üniversitenin ev sahipliğiyle yapılacak programda öğrenciler, Türkiye'yi il il gezecek ve Türkçe bilgilerini Anadolu'nun kültürü ile harmanlayacak.

YEE'nin katılımcılara Türk kültürünü yakından tanıma ve Türkçelerini geliştirme fırsatı sunduğu Türkçe Yaz Okulu programı, bu yıl 16 Temmuz-12 Ağustos arasında 9. kez düzenlenecek. Geçen yıl Türkiye'nin 22 farklı şehrindeki üniversitelerin ev sahipliğinde 57 ülkeden 700 öğrenciyi bir araya getiren program için bu yıl misafir edilecek katılımcı sayısı 1071 olarak belirlendi.

Program kapsamında öğrenciler, Erzurum, Rize, Balıkesir, Sivas, Afyonkarahisar, Isparta, Sakarya, Karabük, Kütahya, Edirne, Bursa, Denizli, Bolu, Ankara, Burdur, Gaziantep, Giresun, Samsun, Karaman, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Malatya, Zonguldak, Manisa, Muğla, İzmir ve Nevşehir'de Türkçe eğitimin yanı sıra Türkçelerini pekiştirecekleri kültürel etkinliklere de katılacak.

Öğrenciler bir ay boyunca tarihi, kültürel mekanları gezecek, düğün ve kına gecesi gibi geleneksel etkinliklere, ebru, çömlek, yemek, bağlama, halk oyunları gibi kurslara katılacak. Türkiye'de bulundukları 1 ay boyunca, Türk kültürünü gezerek ve yaşayarak daha yakından tanıma fırsatı bulacak öğrenciler, program sonunda da İstanbul'u gezecek.

Kültürlerin buluşma noktası İstanbul'un tarihi ve manevi iklimini yaşayacak misafirler, Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyeti, kültürü ve sanatıyla doğrudan tanışma imkanı bulacak. Bir haftalık İstanbul gezisinin sonunda yapılacak finalin ardından Türkçe Yaz Okulu öğrencileri ülkelerine uğurlanacak.

100 bin başvuru

Bu yıl dünya genelinde 100 bin kişinin başvuru yaptığı Türkçe Yaz Okulu programına binin üzerinde başvuru yapılan ülke sayısı 11 oldu. 26 bini aşan başvuru ile Pakistan, en çok başvuruda bulunan ülkelerin arasında geliyor. Endonezya'dan 7 bin 142, Cezayir'den 3 bin 360, Mısır'dan 3 bin 103, Tunus'tan 1813, Bangladeş'ten 1486, Fas'tan 1236, Suudi Arabistan'dan 1194, Irak'tan 1115, Sudan'dan 1049 başvuru yapıldı.

ABD'den 195, Ermenistan'dan 19, İsrail'den 52, Filistin'den 895, Suriye'den 569 başvurunun alındığı Türkçe Yaz Okulu'nda farklı kültürler birbirlerine karşı ön yargısız yaklaşabiliyor.

Öte yandan, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerden 1773 başvuru gerçekleşti.

Ülkelerin diplomasi ile aşamadığı engelleri gençler kültürel diplomasi ile yıkabiliyor. Farklı kültür, din, dil ve ırktan binlerce genç Türkiye’yi gezmek, Türkçe öğrenmek ve Türk kültürünü, tarihini daha yakından tanımak için Türkçe Yaz Okuluna başvuruyor.

Türkiye ve Türk kültürüne ilgi duyan binlerce genç bağ kurmak için Türkiye'ye geliyor. Angola, Barbados, Bolivya, Belize, İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi, Doğu Timor, El Salvador, Gabon, Kosta Rika, Lesotho, Makau (Çin Makao özel yönetim bölgesi), Reunion Adası, Şeyseller, Karayipler'de yer alan ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler ile Turks ve Caikos adalarından da programa ciddi sayıda başvuru yapıldı. Birçok Avrupa ülkesinden de programa yapılan başvurular şöyle:

"Almanya 141, Avusturya 28, Belçika 9, İngiltere 102, Çekya 21, Danimarka 9, Estonya 12, Finlandiya 18, Fransa 83, Hollanda 36, İrlanda 3, İspanya 31, İsveç 17, İsviçre 3, İtalya 137, Letonya 5, Litvanya 8, Norveç 7, Polonya 46, Portekiz 16, Slovakya 15, Slovenya 13, Yunanistan 85, Hırvatistan 45, Arnavutluk 192, Rusya 505, Ukrayna 128."

Sosyal medyada yarışacaklar

Türkçe Yaz Okulu katılımcıları, Türk kültürü, sanatı, tarihi ve dili hakkında sahip oldukları deneyimleri paylaşmak ve Türkiye'nin doğal, tarihi, kültürel güzelliklerinin tanıtımını yapmak için sosyal medyada birbirleriyle yarışacak.

Öğrencilerin gözünden Türkiye'nin konu edildiği yarışma, metin, fotoğraf ve video eser kategorilerinde yapılacak. Mısır'dan Avusturya'ya, Cezayir'den Kosova'ya pek çok ülkeden katılımcı, gözlemlerini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşma imkanı bulacak.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, yaptığı açıklamada, bu yıl Türkçe Yaz Okulu'na müracaat şeklini değiştirdiklerini ve beklediklerinin çok üzerinde başvuru aldıklarını söyledi. "Program için yüz bin kişi başvuruda bulundu, 50 bin kişi de başvuru sürecini tamamlayamadı." diye konuşan Ateş, yüz bin kişi içinden de uzun emekler sonucu 1071 kişiyi seçtiklerini dile getirdi.

Yaz okulunda 4 hafta boyunca 30 üniversitede faaliyet yapılacağını ve bu nedenle aylar öncesinden üniversiteler ile hazırlıklara başladıklarını vurgulayan Ateş, "Tüm şehirlerde aynı standart ve içerikte bir program hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Geleneksel hale gelen Türkçe Yaz Okulu Programı'nda öğrenciler iletişim dili olarak Türkçe'yi kullanılıyor. Türkiye'nin farklı illerinde misafir edilen öğrenciler, gittikleri illerin üniversitelerinde ders ve seminerlere katılarak Türkçelerini geliştirme ve pratik yapma imkanı buluyor.