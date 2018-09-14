Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94760
ALTIN
236.512
DOLAR
6.1396
STERLİN
8.0405
EURO
7.1599
Milad’la ‘Son Gün’de Buluştuk
Milad’la ‘Son Gün’de Buluştuk
ABD'den Rusya'ya suçlama
ABD'den Rusya'ya suçlama
Milliler yarı finalde
Milliler yarı finalde
CHP'den 'ekonomi' raporu
CHP'den 'ekonomi' raporu
Adı Üstünde: Belma Şahin
Adı Üstünde: Belma Şahin

125 milyon ücretsiz ders kitabı okullara ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 141 milyon ders kitabından 125 milyonunun illere ve okullara dağıtımı tamamlandı.

125 milyon ücretsiz ders kitabı okullara ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 141 milyon ders kitabından 125 milyonunun illere ve okullara dağıtımı tamamlandı.

14 Eylül 2018 Cuma 16:38
7 Okunma
125 milyon ücretsiz ders kitabı okullara ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 141 milyon ders kitabından 125 milyonunun illere ve okullara dağıtımı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 141 milyon 722 bin 460 ders kitabının 125 milyonunun illere ve okullara teslim edildiği kaydedildi.

Kalan yaklaşık 16 milyon ders kitabının ise eğitim öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül Pazartesi'ye kadar öğrencilerin sıralarının üzerinde hazır olacağı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huzur eğitimde başarıyı getirdi
Huzur eğitimde başarıyı getirdi
Tıp fakültesi birincisi TUS'ta da birinci oldu
Tıp fakültesi birincisi TUS'ta da birinci oldu
YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması
YDS soru ve cevapları internetten erişime açıldı
YDS soru ve cevapları internetten erişime açıldı
MEB'den velilere 'Çocuğum Okula Başlıyor' kitapçığı
MEB'den velilere 'Çocuğum Okula Başlıyor' kitapçığı
MEB eğitim öğretim istatistiklerini açıkladı
MEB eğitim öğretim istatistiklerini açıkladı
YÖK'ten DGS'ye giren öğrencilere şartlı kayıt
YÖK'ten DGS'ye giren öğrencilere şartlı kayıt
Dikey Geçiş Sınavı tercihleri başladı
Dikey Geçiş Sınavı tercihleri başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ