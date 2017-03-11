10 üniversitede yeni enstitü, fakülte ve yüksekokul açıldı

Yükseköğretim kurumlarının bazılarında yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kurulmasına dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Söz konusu karar, 10 üniversitede yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar açılmasını kapsıyor.
Buna göre, Acıbadem Üniversitesi Senoloji Araştırma Enstitüsü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hakimliği Fakültesi, Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kuruldu.
AA