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Zorunlu tahliyelerde sona yaklaşıldı

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyelerde sona yaklaşıldı

Zorunlu tahliyelerde sona yaklaşıldı

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyelerde sona yaklaşıldı

15 Nisan 2018 Pazar 18:48
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Zorunlu tahliyelerde sona yaklaşıldı

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin son kalesi Duma ilçesinden tahliyelerde sona yaklaşıldı.

Suriye'de başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah saldırısı mağdurlarının Duma ilçesinden zorunlu tahliyelerinde sona yaklaşıldı. 

Duma ilçesinden dün akşam çıkan kafile Fırat kalkanı bölgesine giriş yaptı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Doğu Guta'dan ayrılan 22'nci, Duma'dan ise 10'uncu olan konvoy Bab ilçesine giriş yaptıktan sonra Türkiye sınırına yakın Azez ilçesindeki barınma merkezlerine doğru hareket etti.

Duma'dan yola çıkan 8 otobüslük konvoyda, 55'i çocuk 42'si kadın toplam 145 kişi yer aldı.

Doğu Guta'da muhaliflerin elindeki son kale Duma'dan sivillerin tahliyesinde sona gelinirken, bölgede kalan çok az sayıdaki askeri muhalifin de kısa süre içerisinde çıkması bekleniyor.

Duma ilçesindeki tahliyelerin sona ermesi durumunda Doğu Guta'nın kontrolünün tamamen rejime geçmiş olacak.

Doğu Guta bölgesinde 22 Mart tarihinden itibaren başlayan tahliyeler sürecinde şu ana kadar 65 binden fazla kişi ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç ettirildi.

Tahliyeye giden süreç

Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti.

Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları, yaklaşık 400 bin sivilin 5 yıldır abluka altında yaşadığı bölgeye havadan ve karadan saldırıları yoğunlaştırmıştı.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil, sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.

Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes karalarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini üç parçaya bölmüştü.

Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan anlaşma gereği, 22 Mart'ta zorunlu tahliye süreci başlamıştı.

Zorunlu tahliyeler kapsamında Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma bölgelerinden sivilleri ve askeri muhalifleri taşıyan 12 konvoy İdlib ve Halep'in batı kırsalına ulaşmıştı.

Duma ilçesinden ilk tahliyeler ise 2 Nisan'da başlamış ve bölgeden 2-5 Nisan'da sivilleri ve yaralıları taşıyan 4 tahliye konvoyu ilçeden ayrılmıştı.

Duma ilçesinden ayrılan en son kafile 5 Nisan Perşembe günü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesine ulaşmış ve daha sonrasında ilçeden tahliyeler durmuştu.

Rejim güçlerinin 7 Nisan'da Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivilin ölmesinin ardından Duma ilçesindeki askeri muhalif grup Ceyşül İslam ile Rus yetkililer arasında tahliye görüşmeleri ve tahliyeler yeniden başlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu GutaTahliye
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