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Zorla 'teröristim' dedirtilen öğrenci dava açtı

ABD'nin New York kentinde, Pakistan asıllı 12 yaşındaki Amerikalı Müslüman öğrencinin ailesi, okul idarecilerinin çocuğa zorla "DAEŞ üyesi teröristim." dedirttikleri iddiasıyla tazminat davası açtı.

Zorla 'teröristim' dedirtilen öğrenci dava açtı

ABD'nin New York kentinde, Pakistan asıllı 12 yaşındaki Amerikalı Müslüman öğrencinin ailesi, okul idarecilerinin çocuğa zorla "DAEŞ üyesi teröristim." dedirttikleri iddiasıyla tazminat davası açtı.

18 Ağustos 2016 Perşembe 09:57
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Zorla 'teröristim' dedirtilen öğrenci dava açtı

 ABD'nin New York kentinde, Pakistan asıllı 12 yaşındaki Amerikalı Müslüman öğrencinin ailesi, okul idarecilerinin çocuğa zorla "DAEŞ üyesi teröristim." dedirttikleri iddiasıyla tazminat davası açtı.

ABD medyasında yer verilen haberlere göre, Long Island'daki bir okulda eğitim gören Pakistan asıllı Amerikalı Nashwan Uppal, ocak ayında okul arkadaşlarının Müslüman olduğu için "terörist" demeleri ve eziyet etmeleri üzerine okul yönetimine başvurdu.

İdarecilerin, zihinsel engeli de bulunan çocuğa zorla "DAEŞ üyesi teröristim ve okulun duvarlarını bombayla havaya uçurmayı planlıyorum." diye ifade verdirttiği ileri sürüldü. Bu ifade üzerine polis, çocuğun evinde arama yaptı.

Evde herhangi bir suç unsuru bulunmamasına rağmen çocuğun bir hafta okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi.

Çocuğun ailesi, okulun bağlı olduğu "East Islip Union Free School District" aleyhine tazminat davası açtı. Dava başvurusunda, çocuğu ifade vermeye zorlayan idarecilerin, John Dolan, Mark Bernard ve Jason Stanton olduğu bildirildi.

Ailenin avukatı David Antwork, bu uygulamadan çocuğun duygusal olarak etkilendiğini, aşağılandığını ve işlemediği bir suçu "itiraf etmek zorunda kaldığını" savundu.

Okul yetkilileri ise konunun yargıya taşındığını belirterek, açıklama yapmaktan kaçındı.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2016 09:58
Anahtar Kelimeler:
ABDNew YorkPakistanDAEŞ
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