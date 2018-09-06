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Zirve yarın Tahran'da yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, yarın Tahran'da bir araya gelerek, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla yürütülen ortak çabaları ele alacak.

Zirve yarın Tahran'da yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, yarın Tahran'da bir araya gelerek, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla yürütülen ortak çabaları ele alacak.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:52
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Zirve yarın Tahran'da yapılacak

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Tahran'da Suriye konusunu ele alacakları üçlü zirve toplantısı yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar, zirve toplantısında ele alınacak.

Toplantıda, ikincisi nisan ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvenin ardından, meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedefleniyor.

Başkan Erdoğan'ın zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili ve üçlü temaslarda, İran ve Rusya ile ikili ilişkilerin yanı sıra diğer güncel, bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zirveüçlü ZirveTahranTürkiyeİranRusya
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