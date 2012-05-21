ABD'nin Şikago kentindeki NATO Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri, ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Zirveye katılmak üzere Şikago'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül de Gary Comer Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan habere göre Hayrünnisa Gül, eğitim, sanat ve spor gibi çeşitli alanlarda okul sonrası programlar yürütülen merkeze gelişinde Michelle Obama tarafından karşılandı. Fotoğraf çekiminin ardından konuklar, Michelle Obama ile Gary Comer Gençlik Merkezi'ni gezdiler.

Gençlik merkezindeki çalışmalar ve imkanlar hakkında bilgi alan ''first lady''ler, çalışma salonlarında faaliyetleri yakından inceleme fırsatı buldular.

Bahçe Salonu'nda çalışan öğrenciler ve öğretmenleriyle bir araya gelen lider eşleri, çocukların bahçelerde ürettikleri ürünleri tattılar. Hayrünnisa Gül de öğrencilerle sohbet ederek, organik tarımın önemine değindi. Gül, çocukları ve öğretmenlerini çalışmalarından dolayı kutladı.

Bahçenin ardından Michelle Obama ve diğer konuklarla Mutfak Salonu'na geçen Hayrünnisa Gül, bahçede ürettikleri ürünleri kullanarak yaptıkları yemekleri sergileyen öğrencilerle yakından ilgilendi.

Çocukların yetiştirdiği ürünlerden öğle yemeği

Gary Comer Gençlik Merkezi'nin sanat, spor ve dans salonlarını da gezen heyet, stüdyo olarak düzenlenen Kayıt Salonu'nda, başta hip hop olmak üzere çeşitli türlerdeki şarkılardan oluşan mini konseri izlediler. Keyifli anlar yaşayan ve zaman zaman çocuklara eşlik eden ''first lady''lere, dans gösterisi de sunuldu.

Gezinin ardından, Hayrünnisa Gül ve diğer davetliler Michelle Obama'nın ev sahipliğinde, çocukların yetiştirdiği sebze ve meyvelerden hazırlanan öğle yemeğine katıldı.

Hayrünnisa Gül, lider eşleri ile Şikago Sanat Enstitüsü'nü gezdikten sonra Michelle Obama tarafından lider eşleri onuruna düzenlenen akşam yemeğine katılacak.