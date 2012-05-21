Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Zirve "first lady"leri buluşturdu

Aralarında Hayrünnisa Gül'ün de bulunduğu NATO Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri, Michelle Obama'nın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Zirve "first lady"leri buluşturdu

Aralarında Hayrünnisa Gül'ün de bulunduğu NATO Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri, Michelle Obama'nın ev sahipliğinde bir araya geldi.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 08:41
474 Okunma
Zirve

     ABD'nin Şikago kentindeki NATO Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri, ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Zirveye katılmak üzere Şikago'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül de Gary Comer Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.
     Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan habere göre Hayrünnisa Gül, eğitim, sanat ve spor gibi çeşitli alanlarda okul sonrası programlar yürütülen merkeze gelişinde Michelle Obama tarafından karşılandı. Fotoğraf çekiminin ardından konuklar, Michelle Obama ile Gary Comer Gençlik Merkezi'ni gezdiler. 
      Gençlik merkezindeki çalışmalar ve imkanlar hakkında bilgi alan ''first lady''ler, çalışma salonlarında faaliyetleri yakından inceleme fırsatı buldular. 
     Bahçe Salonu'nda çalışan öğrenciler ve öğretmenleriyle bir araya gelen lider eşleri, çocukların bahçelerde ürettikleri ürünleri tattılar. Hayrünnisa Gül de öğrencilerle sohbet ederek, organik tarımın önemine değindi. Gül, çocukları ve öğretmenlerini çalışmalarından dolayı kutladı. 
     Bahçenin ardından Michelle Obama ve diğer konuklarla Mutfak Salonu'na geçen Hayrünnisa Gül, bahçede ürettikleri ürünleri kullanarak yaptıkları yemekleri sergileyen öğrencilerle yakından ilgilendi. 

Çocukların yetiştirdiği ürünlerden öğle yemeği
     Gary Comer Gençlik Merkezi'nin sanat, spor ve dans salonlarını da gezen heyet, stüdyo olarak düzenlenen Kayıt Salonu'nda, başta hip hop olmak üzere çeşitli türlerdeki şarkılardan oluşan mini konseri izlediler. Keyifli anlar yaşayan ve zaman zaman çocuklara eşlik eden ''first lady''lere, dans gösterisi de sunuldu. 
      Gezinin ardından, Hayrünnisa Gül ve diğer davetliler Michelle Obama'nın ev sahipliğinde, çocukların yetiştirdiği sebze ve meyvelerden hazırlanan öğle yemeğine katıldı. 
     Hayrünnisa Gül, lider eşleri ile Şikago Sanat Enstitüsü'nü gezdikten sonra Michelle Obama tarafından lider eşleri onuruna düzenlenen akşam yemeğine katılacak.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 00:42
Anahtar Kelimeler:
Zirve
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ