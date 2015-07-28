Zırhlı araçlar sınırda devriyelerini arttırdı

GAZİANTEP- Güvenlik güçlerinin zırhlı araçlarla devriyelerini arttırdığı Suriye sınırında, sivil araçların bazı yollara girmesine izin verilmiyor.

Güvenlik güçlerinin zırhlı araçlarla devriyelerini arttırdığı sınır bölgesinde, sivil araçların bazı yollara girmesine izin verilmiyor. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Köprübatı Karakolu çevresinde ise askeri hareketlilik dikkat çekiyor.

DAEŞ militanları da Cerablus'ta, Türkiye sınırına yakın hatta hendek kazma işlemine devam ediyor. Terör örgütü üyelerininin yaklaşık 4 kilometreye ulaşan hendeğin içerisinde dolaştıkları gözlendi.

Bu arada, Suriye'nin Zormağara köyünden zaman zaman duman yükseliyor