Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91132
ALTIN
150.623
DOLAR
3.6674
STERLIN
4.7005
EURO
3.9267
Yaygın kullanılan doğum kontrol hapı hayat kalitesini düşürüyor
Yaygın kullanılan doğum kontrol hapı...
Otomobiller yeni teknolojilerle 'akıllanıyor'
Otomobiller yeni teknolojilerle 'akıllanıyor'
39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği korteji düzenlendi
39. TRT Uluslararası 23 Nisan...
5 yaşındaki kanser hastası Yudum yardım bekliyor
5 yaşındaki kanser hastası Yudum...
Herkes İçin Masallar Festivali yarın başlıyor
Herkes İçin Masallar Festivali yarın...

Zimbabve'de okul ücreti canlı hayvanla ödenebilecek

Doğu Afrika ülkesi Zimbabve'de çocuklarının okul ücretlerini parayla ödeyemeyen aileler, karşılığında hayvanlarını verebilecek.

Zimbabve'de okul ücreti canlı hayvanla ödenebilecek

Doğu Afrika ülkesi Zimbabve'de çocuklarının okul ücretlerini parayla ödeyemeyen aileler, karşılığında hayvanlarını verebilecek.

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:59
8 Okunma
Zimbabve'de okul ücreti canlı hayvanla ödenebilecek

ANKARA

Zimbabve Eğitim Bakanı Lazarus Dokora, ülkedeki bazı okulların halihazırda canlı hayvanları okul ücreti olarak kabul ettiğine dikkati çekerek, velilerin, okul masraflarını canlı hayvan vererek ya da kendi hizmet ve yeteneklerini sunarak ödeyebileceğini belirtti.

Dokora, "Eğer toplumda bir inşaat ustası varsa bu kişiye okul ücreti karşılığında çalışma imkanı sunulmalıdır." dedi.

Dokora'nın sözlerine açıklık getiren bakanlık yetkilileri de "İlgili çocukların aileleri canlı hayvanlarını okullara vererek eğitim ücretlerini karşılayabilir. Bu durum genellikle kırsal bölgelerde geçerlidir ancak kasaba ve şehirlerde çocuklarının eğitim masraflarını başka türlü karşılayamayan aileler okul için belirli işler yaparak ücreti ödeyebilir." ifadelerini kullandı.

Nakit sıkıntısı çeken halkın bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Zimbabve'de geçen hafta insanların kredi borçlarını büyük ve küçükbaş hayvanlarıyla ödeyebilmeleri yönünde karar alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZimbabveOkul ücretiHayvan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar bağış
Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar bağış
AB Konseyi Başkanı Tusk'a ülkesinde protestolu karşılama
AB Konseyi Başkanı Tusk'a ülkesinde protestolu karşılama
'Kıbrıs müzakerelerinde kritik dönemeç'
'Kıbrıs müzakerelerinde kritik dönemeç'
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM personelleri rehin alındı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM personelleri rehin alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rap şarkısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rap şarkısı yaptı
"Türkiye'deki referandum sonucuna saygı duyuyoruz"
"Türkiye'deki referandum sonucuna saygı duyuyoruz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ