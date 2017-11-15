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Zimbabve'de askeri müdahale

Zimbabve ordusu, Devlet Başkanı Mugabe ve eşinin "gözaltında olduğunu" duyurdu.

Zimbabve'de askeri müdahale

Zimbabve ordusu, Devlet Başkanı Mugabe ve eşinin "gözaltında olduğunu" duyurdu.

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:20
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Zimbabve'de askeri müdahale

Zimbabve'de dünkü askeri müdahalenin ardından ordu yetkilileri Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Ordu yetkilileri devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 93 yaşındaki Mugabe ile eşinin gözaltında olduğunu belirterek, Mugabe'nin çevresindeki "suçluların" da yakalanması için harekete geçildiğini bildirdi.

Yerel medyada yer alan haberlerde Yüksek Öğrenim Bakanı Jonathan Moyo‚ Yerel Yönetim Bakanı Saviour Kasukuwere ve Maliye Bakanı Ignatius Chombo'nun gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan görevden alınan eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeye geri döndüğünü ve gelecek günlerde yoğun bir şekilde çalışacağını ifade etti.

Zimbabve Gaziler Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa, askeri müdahaleyi "kansız bir cezalandırma" olarak değerlendirdi.

Görevden alınan eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın destekçileri arasında bulunan Mutsvangwa, yaptığı açıklamada, ordunun Zimbabve'yi hakiki bir demokrasiye döndüreceğini ve ülkeyi modern ve örnek bir ulus haline getireceğini söyledi.

Mutsvangwa, Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga'nın, "iktidarın çirkin şekilde suistimal edilmesini kansız bir şekilde cezalandırdığını" belirtti.

Zimbabve ordusu dün gece başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmişti. Sabaha karşı devlet televizyonu ZBC'de okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.

Ülkede, geçen hafta, Mnangagwa'nın görevden alınması sonrası ordu ve hükümet arasında gerilim artmış, Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga, Mnangagwa'nın destekçilerine yapılan tasfiyeye son vermek için "adım atmaya" hazır olduğunu söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması sonrası iktidar partisi Zanu-PF yetkilileri, Chiwenga'yı "vatana ihanetle" suçlayarak, askeri baskıya boyun eğmeyeceklerini belirtmişti.

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    Anahtar Kelimeler:
    ZimbabveAskeri Müdahale
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