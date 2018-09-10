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Zekat yardımlarıyla sürdürülebilir kalkınma

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, zekat yardımlarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için kullanılmasına yönelik projeler geliştiriyor.

Zekat yardımlarıyla sürdürülebilir kalkınma

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, zekat yardımlarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için kullanılmasına yönelik projeler geliştiriyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:35
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Zekat yardımlarıyla sürdürülebilir kalkınma

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) internet sitesinde yayımlanan yazıda, zekat yardımlarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDH) projelerinde değerlendirilebilmesi için İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve yerel zekat toplama kuruluşlarıyla yapılan projeler hakkında bilgiler yer aldı.

İslam'da tüm Müslümanların servetlerinin 40'da 1'ini ihtiyaç sahiplerine ve yoksullara dağıtmasının kural olduğunun hatırlatıldığı yazıda, zekat müessesinin SDH hedefleriyle paralel amaçlara hizmet ettiği belirtildi.

Açlığın, yoksulluğun ve ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılması, çevrenin korunması ile barışın teşvik edilmesinin İslam dininin temelinde olduğunun ifade edildiği yazıda, zekatın bunun en önemli araçlarından biri olduğu vurgulandı.

1 trilyon dolarlık bir havuz

Zekat yardımlarının dünya çapında 200 milyon ile 1 trilyon dolar arasında olduğunun tahmin edildiğine değinilen yazıda, SDH projelerinde görülen 2,5 trilyon dolarlık fon açığının bir kısmının aynı türden amaçlar için toplanan zekat yardımlarıyla telafi edilebileceğine dikkat çekildi.

Endonezya'da zekat gelirleriyle yenilenebilir enerji projeleri

UNDP, bu konuda Endonezya'nın ulusal zekat toplama kurumu BAZNAS ile gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji projelerini örnek gösterdi.

İki kurum arasındaki iş birliği sayesinde bu yıl Endonezya'nın uzak kırsal bölgelerinde inşa edilen 4 mikro hidro-elektrik santraliyle elektrikten yoksun 4 bin 500 kişiye elektrik sağlandığı belirtildi.

Projelerin finansmanı zekat gelirlerinden sağlanırken, teknik boyutu BM uzmanlarınca yürütüldü.

Böylesi projelerin zekat kaynaklarının bireylerin ve toplulukların üretken kapasitelerini geliştirilmesini sağlayarak ayni yardımlardan daha müspet bir katkı sağladığına işaret edildi.

Zekat kaynaklarının kalkınma projelerine aktarılması için başka ülkelerde yeni projeler yürütülmesi çağrısı yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Kalkınma ProgramıZekat Yardımları
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