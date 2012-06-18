Zafer Mursi'nin

KAHİRE

Mısır cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 97'sinin açılmasının ardından Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) cumhurbaşkanı adayı Muhammet Mursi basın açıklamasında zaferini ilan etti.

Kahire'de düzenlenen basın toplantısında Mısır halkına teşekkür konuşması yapan Mursi ''Bize oy veren ve vermeyen tüm Mısır halkına teşekkür ediyorum. Bize demokrasiyi ve özgürlüğü bağışlayan Allah'a hamd olsun'' dedi.

Mısır halkına ''Kardeşlerim'' diye seslenen Mursi, ''Hep birlikte hürriyet, kalkınma, barış ve demokrasi yolunda yürüyeceğiz. Birlikte yeni Mısır'ı inşa edeceğiz'' diye konuştu.

Mısır devrimi sürecinde hayatını kaybeden ve yaralanan Mısırlıların yakınlarına seslenen Mursi, ''Şehitlerin ve yaralıların haklarını, hukuksal yollarla alacağız. Şehitlerin anneleri, babaları, eşleri ve çocuklarını selamlıyorum'' dedi.

Mursi, konuşmasında şehitlerden söz ettiği sırada sözleri sloganlarla kesildi. Muhammed Mursi'nin, resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden yaptığı zafer konuşmasında sesinin titrediği ve heyecanlı olduğu gözlendi.

Son olarak Mısır'daki farklı etnik gruplara seslenen Mursi, aynı ülkenin çocuklarının bir birinden farkı olmadığını ifade ederek, birlik mesajı verdi.

AA Kahire Bölge Müdürlüğü'ne ulaşan en son verilere göre tasnifi tamamlanan 22 milyon 459 geçerli oyun yüzde 52.3'ünü (11 milyon 751 oy) alan HAP adayı Muhammed Mursi seçimin galibi oldu. Rakibi Ahmed Şefik ise oyların yüzde 47.6'sını (10 milyon 707 oy) alarak seçimi kaybetti.

Ahmed Şefik'in seçim kampanyasından yapılan açıklamada ise, Mursi'nin zaferini erken ilan ettiği, sonucun henüz kesinleşmediği vurgulandı.

51 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Mısır cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna katılım oranı yüzde 47 oldu.