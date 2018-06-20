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Yüzde 5'i evden çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 5'i, işlerini evden yürüttü.

Yüzde 5'i evden çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 5'i, işlerini evden yürüttü.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:29
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Yüzde 5'i evden çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 5'i, işlerini evden yürüttü.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2017 verilerine göre, AB vatandaşlarının yüzde 5'i iş yerine gitmek yerine evinde çalıştı.

Söz konusu dönemde, AB üyesi 28 ülke arasında evinde çalışanların oranının en yüksek olduğu ülke Hollanda olarak kayıtlara geçti. Hollanda'da vatandaşların yüzde 13,7'si işlerini evinden sürdürdü. Hollanda'yı yüzde 12,7 ile Lüksemburg, yüzde 12,3 ile Finlandiya ve yüzde 9,5 ile Avusturya izledi.

Söz konusu oranın en düşük olduğu ülke ise Bulgaristan olarak belirlendi. Bulgaristan'da vatandaşların sadece yüzde 0,3'ü evinden çalıştı. Bulgaristan'ı yüzde 0,4 ile Romanya, yüzde 1,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) izledi.

AB'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'da vatandaşların yüzde 4,8'i, Fransa'da yüzde 6,8'i, İngiltere'de yüzde 4'ü, İtalya'da yüzde 3,5'i ve İspanya'da yüzde 4,3'ü evinden çalıştı.

AB ülkelerinde evden çalışma oranı kadınlarda ortalama yüzde 5,3 olurken, erkeklerde yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiAB
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