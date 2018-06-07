Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96137
ALTIN
190.910
DOLAR
4.5746
STERLİN
6.1524
EURO
5.4066
DİLEK EJDER İLE “BU SENİN SAYFAN” YELİZ YEŞİLMEN
DİLEK EJDER İLE “BU SENİN...
Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor
Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor
YILDIZLI ALBÜM MUTFAĞININ USTA AŞÇISI: SELİM ÇALDIRAN
YILDIZLI ALBÜM MUTFAĞININ USTA AŞÇISI: SELİM...
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
Fransa'da sel can aldı
Fransa'da sel can aldı

Yurt dışında ilk oylar kullanıldı

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında ilk oylar Almanya, Avusturya ve Fransa'da kullanıldı.

Yurt dışında ilk oylar kullanıldı

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında ilk oylar Almanya, Avusturya ve Fransa'da kullanıldı.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:34
0 Okunma
Yurt dışında ilk oylar kullanıldı

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Almanya, Avusturya ve Fransa'daki Türk seçmenler sandık başına gitmeye başladı. 

Almanya, Avusturya ve Fransa'da yaşayan seçmenler bugünden itibaren kendilerine en yakın seçim merkezlerine giderek oylarını kulanabiliyor. 

Sabah erken saatlerde seçim merkezine gelen bazı Türk seçmenler oylarını vermeye başladı. 

Almanya'da Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluklarına ait seçim merkezlerinde, Avusturya'da ise Viyana, Bregenz ve Salzburg başkonsolosluklarında oy verme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Fransa'da da Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris ve Strazburg başkonsolosluklarında oylar verilmeye başlandı.

Seçmenler 7-19 Haziran tarihlerinde yerel saat ile 09.00-21.00 arasında randevu alınmasına gerek olmadan oy kullanabilecekler. 

Güvenlikten geçerek sandık başına giden seçmenler kimlik kontrolünün ardından işlemlerini yaptırabiliyor. 

Seçmenlerin, oy kullanabilmek için TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarına almaları gerekiyor. 

Almanya'da bir milyon 445 bin, Avusturya'da yaklaşık 105 bin ve Fransa'da ise yaklaşık 330 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Yurt dışında kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya gönderilecek. Tüm oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek burada Türkiye genelindeki oy kullanma işlemi sona erene kadar muhafaza edilecek. 

Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak. 

60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık 

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmen, 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7-19 Haziran'da azami 13 gün süreyle sandık başına gidebilecek. 

Anayasa değişikliğine ilişkin geçen yıl yapılan referandumunda yurt dışındaki Türk vatandaşları 57 ülke 120 temsilcilikte oy kullanmıştı. Bu yıl ülkelere Malta, Sırbistan ve Moldova da eklendi. Böylece, seçimlerde yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının oy verme işlemini gerçekleştireceği ülke sayısı 60'a, temsilcilik sayısı da 123'e çıktı. 

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz'da ve azami 5 gün süre ile oy verilecek.

Seçimde bazı ülkelerdeki oy kullanma tarih ve süreleri şöyle: 

- Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran (13 gün) 

- Danimarka: 9-19 Haziran (11 gün) 

- Avustralya: 9-17 Haziran (9 gün) 

- Norveç: 14-19 Haziran (6 gün) 

- Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran (5 gün) 

- Birleşik Krallık: 16-19 Haziran (4 gün) 

- KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran (3 gün) 

- Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail, Ukrayna: 16-17 Haziran (2 gün) 

- Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan, Sırbistan: 17 Haziran (1 gün)". 

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında da verebilecek. Gümrük kapılarında da oy verme işlemi bugün TSİ 08.00'da başladı. Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek. 

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek. 

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabileceği gümrük kapıları şöyle: 

"Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Karkamış Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Öncüpınar Karayolu, Çobanbey Karayolu, Dereköy Karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Çardak Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Çaycuma Havalimanı, Kuşadası Limanı, Ayvalık Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Taşucu Limanı ve Samsun Limanı." 

AA

Anahtar Kelimeler:
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malezya Başbakanı Mahathir, Güney Çin Denizi'nde savaş gemileri istemiyor
Malezya Başbakanı Mahathir, Güney Çin Denizi'nde savaş gemileri istemiyor
Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
'Katar ambargosuyla bölgedeki jeopolitik sahnenin yeniden çizilmesi hedefleniyor'
'Katar ambargosuyla bölgedeki jeopolitik sahnenin yeniden çizilmesi hedefleniyor'
'Vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık, bekliyoruz'
'Vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık, bekliyoruz'
Pasifik'in güneyinde rekor mercan kaybı
Pasifik'in güneyinde rekor mercan kaybı
'Türkçe derslerinin iptal edilmesi gündemde değil'
'Türkçe derslerinin iptal edilmesi gündemde değil'
Myanmar ordusu eğitimli Arakanlı Müslümanları hedef alıyor
Myanmar ordusu eğitimli Arakanlı Müslümanları hedef alıyor
Fransa'da sel can aldı
Fransa'da sel can aldı
Esed rejimi BM'yi çaresiz bırakıyor
Esed rejimi BM'yi çaresiz bırakıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ