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Yurt dışı seçim sandıklarında rekor katılım

Türk vatandaşlarının oy kullanmaya başladığı 7 ülkedeki 33 konsolosluk bölgesi ile gümrüklerde dün toplam 126 bin 20 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı seçim sandıklarında rekor katılım

Türk vatandaşlarının oy kullanmaya başladığı 7 ülkedeki 33 konsolosluk bölgesi ile gümrüklerde dün toplam 126 bin 20 seçmen oy kullandı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 15:22
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Yurt dışı seçim sandıklarında rekor katılım

Türk seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oylarını kullanmaya başladığı 7 ülkedeki 33 konsolosluk bölgesi ile gümrüklerde dün toplam 126 bin 20 seçmen sandık başına gitti.

Almanya, Avusturya, Fransa, ABD, Avustralya, Danimarka ve Lüksemburg'da oylarını kullanmaya başlayan Türk vatandaşları, dün sandıklara rekor katılım gösterdi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 7 ülkedeki 33 konsolosluk bölgesinde 115 bin 315, gümrüklerde ise 10 bin 705 olmak üzere toplam 126 bin 20 seçmen aynı gün oy kullandı.

Dün, bir önceki güne oranla seçimlere katılımda yüzde 75,49 artış kaydedildi.

Almanya’da geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik halk oylamasının ilk pazar günü toplam katılım sayısı 79 bin 136 iken, bu seçimlerde 85 bin 338 kişi oy kullandı. Fransa’da ise halk oylamasında oy kullanma işlemlerinin başladığı ilk pazar günü katılım 21 bin 794 iken, bu seçimde sayısı 21 bin 827 olarak gerçekleşti.

Böylece oy kullanma işleminin başladığı 7 ülkede şu ana kadar toplam 260 bin 733 kişi oy verdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla da temsilciliklerde ve gümrüklerde kullanılacak oy oranının artacağı öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Seçmenler27. Dönem Milletvekili Genel SeçimiCumhurbaşkanı Seçimi
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