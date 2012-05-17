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'Yunanların Euro'dan çıkışı pahalıya mal olur'

IMF Başkanı Lagarde , Yunanistan'ın Euro'dan çıkmasının çok pahalıya mal olacağını söyledi.

'Yunanların Euro'dan çıkışı pahalıya mal olur'

IMF Başkanı Lagarde , Yunanistan'ın Euro'dan çıkmasının çok pahalıya mal olacağını söyledi.

17 Mayıs 2012 Perşembe 09:04
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'Yunanların Euro'dan çıkışı pahalıya mal olur'
ATİNA - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Largarde, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasının "çok pahalıya mal olacağını" söyledi.
Yunanistan'da siyasetin bir kaosa dönüşmesi üzerine, bir zamanlar tabu sayılan bu ihtimal artık Avrupa liderleri tarafından açıkça tartışılıyor.
Lagarde dün Hollanda televizyonuna yaptığı açıklamada, Yunanlı liderlerden, IMF ve Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmaya sadık kalarak ülkeyi Euro Bölgesi içinde tutma kararlılığını göstermelerini istedi.
Lagarde bu ülkenin Euro Bölgesi'nden çıkması konusunda, "Son derece zor ve ağır bedelli olacak ve bu sadece Yunanistan'ı etkilemekle kalmayacak" dedi.
Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick de, krizin Yunanistan'ı aşarak, sorunlar yaşayan daha büyük Euro ekonomilerine de yayılabileceğini söyledi. Zoellick, "Sorunun özü Yunanistan değil, İspanya ve İtalya olacak" dedi.
Zoellick'e göre, Yunanistan Euro'dan çıkarsa bunun yayılan etkisi çok zararlı olacak ve 2008 yılında Lehman Brothers'ın çöküşünün küresel finans piyasalarında yarattığı paniğe benzer bir duruma yol açacak.

Son Güncelleme: 17.05.2012 01:05
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