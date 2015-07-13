'Yunanistan'la ilgili tarihi çözüme ulaştık'

BRÜKSEL/PARİS/ROMA - Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Yunanistan'la ilgili tarihi bir çözüme ulaştıklarını ve Avro Bölgesi'nin ülkeleri koruduğunu söyledi.



Hollande, Avro Bölgesi Liderler Zirvesi'nin sonunda düzenlediği basın toplantısında, uzun süren tartışma ve pazarlıklar sonucu Yunanistan'la anlaşma sağlandığını kaydetti.



Hollande, Avrupa'nın sorumlu davranarak Yunanistan'a yardım ettiğini belirterek, "Yunanistan, Avrupa'nın dostu bir ülkedir. Tarihi bir çözüme ulaştık. Avro Bölgesi ülkeleri koruyor. Avro Bölgesi'ni daha da güçlü hale getirmeliyiz, korumalıyız ve büyümeliyiz. Çok zaman aldı ama Avrupa için olumlu bir gece ve sabah oldu" değerlendirmesinde bulundu.



Hollande, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı "cesur tercihinden ötürü" tebrik etti.



'Avrupa için zafer'



Fransa Başbakanı Manuel Valls, Avro Bölgesi liderlerinin Yunanistan'ın borç krizinin çözümü amacıyla Brüksel'de bir kurtarma planında uzlaşmaya varmasını "Avrupa için bir zafer" olarak nitelendirdi.



"Şimdi anlaştıklarımızı uygulama zamanı"



Almanya Başbakanı Angela Merkel ise uzun tartışmalar sonucunda sürecin nasıl ilerleyeceğini "oy birliğiyle" belirlediklerine dikkati çekerek, "Yunanistan, Avro Bölgesi'nde kalmak kararlılığını gösterdi. Güvenin tekrar kazanılacağına inanıyorum" dedi.



Merkel, Yunanistan'a duyulan güvenin geçtiğimiz haftalarda sarsıldığını aktararak, "Şimdi anlaştıklarımızı uygulama zamanı. Yunanistan bazı kararlar almalı. KDV sisteminde ve emeklilik sisteminde değişiklik yapmalı. Bağımsız istatistik ofisi kurmalı. Özelleştirmeler yapmalı. İş piyasasında ve ürün piyasalarında değişim gerçekleştirmeli" diye konuştu.



Renzi: Anlaşma önemli ve anlamlı bir adım



İtalya Başbakanı Matteo Renzi, mali krizdeki Yunanistan ile Avro Bölgesi ülkeleri arasında dün gece uzun süren görüşmelerin ardından varılan anlaşmanın önemli ve anlamlı bir adım olduğunu söyledi.



"Reform konusu kutsal olandır. Biz bunu Avrupa'da halen az şekilde yapıyoruz. Yunanistan’da reformları yapmalılar. Bu, Angela Merkel ile Alexis Çipras arasında kim daha sempatik derbisi değil" ifadelerini kullanan Renzi, Yunanistan gibi bir ara aynı dönem mali borç krizinden etkilenmeleri sebebiyle bu krizde de İtalya’nın etkilebileceğine yönelik söylentiler olduğunu anımsattı.

