Yunanistan'la anlaşma sağlandı

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB tarihinin en uzun zirveleri arasına giren toplantının ardından Twitter mesajında " Avro Bölgesi zirvesinde oybirliğiyle anlaşma sağlandı. Herkes Yunanistan'ın ciddi reformlar ve mali destekle Avrupa İstikrar Mekanizması programına (3.kurtarma paketi) dahil olmasına hazır" dedi.

Yunanistan'da kemer sıkma politikasını sonlandırma; AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve IMF troykasını gönderme ve borçları kırpma vaadiyle iktidara gelen Başbakan Aleksis Çipras neredeyse bütün taahhütlerinden geri adım atmaya zorlandı.

İstenilen şartları kabul etmemesi halinde ülkesi Avro Bölgesi'nden çıkarılmakla tehdit edilen Çipras, halihazırda taahhüt ettiği çalışma piyasasında ve emeklilik sisteminde reform, KDV ve vergi düzenlemeleri ile özelleştirmelere ilaveten Troyka temsilcilerinin hükümet kararlarını veto yetkisiyle Atina'ya dönmelerini ve kamu varlıklarının 50 milyar avroluk özelleştirme fonuna devredilmesini kabul etti.

Çipras'ın IMF'yi gönderme çabası sonuç vermezken bu kurumun mevcudiyetinin yeni kurtarma paketi için "önşart" olduğu kayıt altına alındı.

Reformların bu hafta parlamentodan geçmesi şartı konuldu

Son beş yıldaki 240 milyar avroluk iki kurtarma paketine rağmen krizden krize savrulan Yunanistan'a 86 milyar avroyu bulacak üçüncü kurtarma paketi için istenilen reformların bu hafta parlamentodan geçmesi şartı ileri sürüldü.

Finlandiya Maliye Bakanı Alexander Stubb, üçüncü kurtarma paketi karşılığında Yunanistan'a dayatılan yeni şartların Atina'nın 5 Temmuz'daki referandumda reddettiği şartlardan "bariz şekilde çok daha ağır olduğunu" söyledi.

İktidara geldiği 25 Ocak seçimlerinin ardından Avro Bölgesi'yle müazkereleri yavaştan alan ve reformlar konusunda vakit israfıyla suçlanan Çipras, Yunanistan'da bankaların kapalı tutulduğu ve ATM'lerdeki paranın bitmek üzere olduğu bir aşamada, elinin görece en zayıf olduğu dönemde en zorlu pazarlıklara girerek siyasi kariyeri açısından ağır risk aldı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Twitter mesajında Avro Bölgesi'nin kendilerine dayattığı şartların çok kötü olduğunu belirterek "Bizi enkaza çevirmek istiyorlar. Yeter artık" dedi.

Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, blogunda Avro Bölgesi'nin taleplerinin "çılgınlık" olduğunu ve AB projesinin savunduğu değerlere ihanet edildiğini savundu.

Beş yıldır devam eden krizde ekonomisi dörtte bir oranında daralan ve kamu borçları gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 180'ine ulaşan Yunanistan'da bankaların bu hafta da kapalı tutulması bekleniyor.

"17 saat süren pazarlık sonucunda uzlaştık"

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Bugün bir tek hedefimiz vardı. Bir anlaşmaya varmak. 17 saat süren pazarlık sonucunda uzlaştık" dedi.

Tusk, Brüksel'de Yunanistan'la ilgili düzenlenen Avro Bölgesi liderler zirvesi çıkışında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'a desteğin devam edeceğini söyleyen Tusk, tek hedeflerinin bir anlaşmaya varmak olduğunu ve 17 saat süren pazarlıklar sonucunda uzlaşıldığını söyledi.

Tusk, anlaşmanın Yunanistan parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğine dikkati çekerek, "Avrupalı ortaklar destek sağlayacak. Bu ilerlemeyi ve Yunanistan'ın yapıcı tavırını mutlulukla karşılıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de "meşakkatli" bir anlaşmanın sonuçlandığını belirterek, "Biz sonuçtan memnunuz" dedi.