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Yunanistan'ın yeni bakanları

Başbakan Samaras ve koalisyon ortakları yeni hükümette yer alacak bakanların isimlerini belirledi.

Yunanistan'ın yeni bakanları

Başbakan Samaras ve koalisyon ortakları yeni hükümette yer alacak bakanların isimlerini belirledi.

21 Haziran 2012 Perşembe 16:41
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Yunanistan'ın yeni bakanları
ATİNA

Yunanistan'da Başbakan Antonis Samaras'ın, koalisyon ortakları PASOK Başkanı Evangelos Venizelos ve Demokratik Sol (DİMAR) Başkanı Fotis Kouvelis ile toplantısında son şekli verilen yeni hükümet üyeleri akşam saat 19.00'da yemin edecek, ardından ilk bakanlar kurulu toplantısı yapılacak.
Yeni hükümette Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopulos olurken, Maliye Bakanlığı'na Yunanistan Ulusal Bankası (NBG) Başkanı Vassilis Rapanos getirildi.
Hükümet Sözcüsü Simos Kedikoglu'nun parlamentoda açıkladığı yeni kabine şöyle:

-Başbakan Antonis Samaras
-İdari Reform ve E-devlet Bakanı Antonis Manitakis
-İçişleri Bakanı Evripidis Stilianidis
-Maliye Bakanı Vassilis Rapanos 
-Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopulos
-Savunma Bakanı Panos Panagiotopulos
-Kalkınma, Rekabet ve Altyapı Bakanı Kostis Hacidakis
-Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Evangelos Livyeratos
-Milli Eğitim, Kültür, Dinişleri ve Spor Bakanı Κonstantinos Arvanitopulos
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yannis Vruçis
-Sağlık ve Sosyal Dayanışma Bakanı Andreas Likurencos
-Tarım ve Gıda Bakanı Αthanasios Çavtaris
-Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Antonis Ruppakiotis
-Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni
-Denizilik ve Ege Bakanı Κostas Μusurulis 
-Makedonya ve Trakya Bakanı Thodoros Karaoglu
-Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Dendias
-Devlet Bakanı Dimitris Stamatis

Öte yandan Parlamento Başkanlığına Evangelos Meymarakis'in isminin önerileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 21.06.2012 08:42
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