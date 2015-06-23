'Yunanistan'ın teklifi kreditörlerin beklentilerine uygun'

BRÜKSEL - AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yazılı açıklamasında, Yunanistan hükümetinin mali krizin çözümüne yönelik Avro Grubu'na sunduğu teklifi "büyük bir adım" olarak nitelendirdi.

Söz konusu teklifin geciktiğini belirten Juncker, "Yunan hükümeti, teklifini geç sunmasına rağmen, uluslararası kreditörlerinin beklentilerine uygun" ifadesini kullandı.

Avro Grubu'nun maliye bakanları Çarşamba günü Yunanistan'ın borç krizini görüşmek için tekrar Brüksel’de buluşacak.

Mevcut mali programda 7,2 milyar avroluk kredinin serbest bırakılması için Yunanistan'ın Haziran sonuna kadar kreditörlerle anlaşması gerekiyor. Aksi halde Yunanistan'ın, gelecek aylarda başta IMF'ye olmak üzere borç yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceği belirtiliyor.