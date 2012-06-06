Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Yunanistan'ın parası suyunu çekiyor

New York Times, vergilerin suyunu çekmesiyle Yunanistan'ın parasız kalacağı konusunda uyardı.

Yunanistan'ın parası suyunu çekiyor

New York Times, vergilerin suyunu çekmesiyle Yunanistan'ın parasız kalacağı konusunda uyardı.

06 Haziran 2012 Çarşamba 09:37
9890 Okunma
Yunanistan'ın parası suyunu çekiyor
İSTANBUL - Avrupalı liderler para birliğini korumanın yolunu ararken, Yunanistan'ın parası hızla tükeniyor.
New York Times'ın haberine göre, hükümetin kasası Temmuz'a kadar boşalmış olabilir.
En kötü senaryoya göre, Atina geçici bir süre için maaş ödemelerini, akaryakıt, gıda ve ilaç ithalatını durdurabilir.
Yunan liderler, son yardım anlaşmasına rağmen, 1.7 milyar Euro'luk bir bütçe açığı olduğunu, çünkü vergi gelirleri ve diğer potansiyel gelir kaynaklarının 'suyunu çekmeye' başladığını ifade ediyor.
Yunanistan son olarak AB ve IMF'den 130 milyar Euro'luk yardım paketi almıştı.


Son Güncelleme: 06.06.2012 01:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ