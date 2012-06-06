Yunanistan'ın parası suyunu çekiyor

İSTANBUL - Avrupalı liderler para birliğini korumanın yolunu ararken, Yunanistan'ın parası hızla tükeniyor.

New York Times'ın haberine göre, hükümetin kasası Temmuz'a kadar boşalmış olabilir.

En kötü senaryoya göre, Atina geçici bir süre için maaş ödemelerini, akaryakıt, gıda ve ilaç ithalatını durdurabilir.

Yunan liderler, son yardım anlaşmasına rağmen, 1.7 milyar Euro'luk bir bütçe açığı olduğunu, çünkü vergi gelirleri ve diğer potansiyel gelir kaynaklarının 'suyunu çekmeye' başladığını ifade ediyor.

Yunanistan son olarak AB ve IMF'den 130 milyar Euro'luk yardım paketi almıştı.







Son Güncelleme: 06.06.2012 01:38