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'Yunanistan’ın krizden çıkması için saç tıraşı şart'

Eski IMF Yönetim Kurulu Danışmanı Woods, Yunanistan’ın krizden kurtarılabilmesi için ana borcunun bir kısmının silinmesi (haircut-saç tıraşı) gerektiğini söyledi

'Yunanistan’ın krizden çıkması için saç tıraşı şart'

Eski IMF Yönetim Kurulu Danışmanı Woods, Yunanistan’ın krizden kurtarılabilmesi için ana borcunun bir kısmının silinmesi (haircut-saç tıraşı) gerektiğini söyledi

02 Temmuz 2015 Perşembe 11:23
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'Yunanistan’ın krizden çıkması için saç tıraşı şart'

LONDRA - Avro Bölgesi Maliye Bakanları 2012 yılında Yunanistan'ın borçlarına 40 milyar avroluk “saç tıraşı” uygulanması konusunda uzlaşma sağlamıştı. SYRIZA lideri Başbakan Aleksis Çipras zaman içerisinde kreditörlerin borç silmeye karşı tepki gösterdiğini gördükçe borçların yeniden yapılandırılması ve uygun ödeme koşullarının sunulmasını sağlamaya çalışmıştı. Öte yandan Yunanistan'ın mevcut ekonomik büyümesi 323 milyar avroluk rekor borcun faizini bile düzenli olarak ödemeyi zorlaştırıyor.

Eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu Danışmanı ve Oxford Üniversitesi Küresel Ekonomi Yönetimi Direktörü Ngaire Woods, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın krizden kurtarılabilmesi için ana borcunun bir kısmının silinmesi (haircut-saç tıraşı) gerektiğini söyledi.

Yunanistan’ın borçlarının önemli bir kısmı silmeden ülke ekonomisinin mevcut borç seviyesini sürdürebilmesi mümkün olmadığını ifade eden Woods, şöyle konuştu:

"Yunanistan’ın borçlarına saç tıraşı uygulanmak zorunda. Yunanistan borçlarını ancak bu şekilde ödeyebilir. IMF bunu bir süredir anlamış durumda. IMF bu durumun daha iyi anlatılması konusunda öncü oldu. Yunanistan’ın Avrupa’daki ortakları ise bunu gerçekleştirmek konusunda istekli değil. Eğer Yunan hükümeti müzakereler süresince eğer kreditörler arasındaki bu farklılığı kullanabilmiş olsaydı bugün durum çok daha farklı olabilirdi. Bu farklılığı daha iyi kullanabilirlerdi."

AA

Son Güncelleme: 02.07.2015 11:37
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanönce Vatan
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