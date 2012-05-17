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Yunanistan'ın korktuğu başına geldi

Yunanistan’da orman yangınlarını söndürmek için açılan ihaleye Türk firmasının katılması tepki toplamıştı.

Yunanistan'ın korktuğu başına geldi

Yunanistan’da orman yangınlarını söndürmek için açılan ihaleye Türk firmasının katılması tepki toplamıştı.

17 Mayıs 2012 Perşembe 08:58
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Yunanistan'ın korktuğu başına geldi
Yunanistan’da orman yangınlarını söndürmek için açılan ihaleye Türk firmasının katılması tepki toplamıştı. O firma ihaleyi kazandı.
Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da, orman yangınlarını söndürme ihalesini, geçen yıllardaki ihalelere fesat karıştığı için NATO’nun bir kuruluşu olan NAMSA yaptı.
Kazanan, ihaleye başvuran firmalar arasındaki Türk şirketi ile bir Rus firması oldu. Karar, 12 helikopterden 5’inin (ağır tip) Rusya, 7’sinin de (orta tip) Türk firmasından kiralamasını şeklinde gerçekleşti.
Türk firmasının, eski doğu bloku ülkelerindeki yangın söndürme helikopterlerinin kiralanması için aracı olması yönündeki kararda son noktayı Yunan Kamu Düzeni Bakanlığı koyacak.
Hürriyet gazetesinde Yorgo Kırbaki imzasıyla çıkan ve 'Yunanların korktuğu başına geldi' başlığıyla verilen haberde, eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın geçen Ocak ayında Yunanistan’daki orman yangınlarıyla ilgili söylediği iddia edilen ‘orman misillemesi’ sözlerine medyada verilen tepkiler hatırlatıldı.
Haberde, NAMSA’nın ihalesine Türk firmasının katıldığı duyulduğunda ise medya “Ormanlarımızı yakan Türkler şimdi yangınları söndürmeye aday” diyerek tepki gösterdiği kaydedildi.

Son Güncelleme: 17.05.2012 00:58
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