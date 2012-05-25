Yunanistan'ın iflasına izin verilmemeli

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı OECD Bakanlar Konseyi toplantısının ardından, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan yaşadığı krizle ilgili olarak görüşlerini açıklayan Babacan, Avro bölgesi ülkelerinin Yunanistan'a güçlü destek vermesi gerektiğini vurguladı.

''Yunanistan'ın çöküşünün küresel ekonomi açısından maliyetinin, kurtarılmasından çok daha fazla olacağını'' söyleyen Babacan, ''Yunanistan'ın Avro'dan çıkışına izin verilirse, bunun arkası gelir, diğer ülkeler bunu takip eder, bir şekilde pandora kutusu açılır'' diye konuştu.

Mali disiplin konusunda Yunanistan'ın da diğer ülkeler gibi üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Babacan, bununla birlikte, Yunanistan'ın Avro bölgesinde kalmasının herkesin yararına olduğunu dile getirdi.

İki gün süren OECD Bakanlar Konseyinin oldukça yapıcı geçtiğini belirten Babacan, ekonomik büyüme ile birlikte istihdamın sağlanması, fakirliğin giderilmesi ve fırsat eşitliği konularında üye ülkelerin hem fikir olduğunu belirtti.

OECD Bakanlar Konseyi toplantısının ardından, Türk gazetecilerin sorularını cevaplayan Babacan,şunları kaydetti:

''Avro bölgesinin daha güçlü ortak bir maliye politikası çerçevesine ihtiyacı var. Yani 17 ülkenin, üzerinde mutabık kaldığı ve tavizsiz bir şekilde uyguladığı bir mali kural silsilesine ihtiyacı var. Aslında bu mali anlaşma, (fiscal compact dedikleri, 25 ülkenin üzerinde anlaştığı) bunu önemli ölçüde sağlıyor. Fakat uygulanıp uygulanamayacağı ile ilgili endişeler var, kuşkular var. Bizim Avrupa Birliği üyeliğimizden daha sonraki aşamaları, bu Avro bölgesi üyeliği söz konusu olursa, o konuda da o gün gelinceye kadar Türkiye kararını verir. Ama şu anda Avro bölgesinde olmamakla hiçbir şey kaybetmediğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.''

Bu arada, Babacan, basın toplantısının ardından OECD'de çalışan Türk diplomat ve memurlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, Türkiye'ye dönmek üzere Paris'ten ayrıldı.