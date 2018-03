Yunanistan'daki koalisyon görüşmeleri başladı

Yunanistan'da dün tekrarlanan erken genel seçimlerde birinci olan Yeni Demokrasi (ND) Partisi lideri Antonis Samaras, hükümeti kurmak üzere gerçekleştirdiği koalisyon görüşmelerine yarın da devam edecek.

Mümkün olduğunca partinin katılımıyla ''ulusal kurtuluş hükümeti'' kurma amacıyla görüşmelerine başlayan ND lideri Samaras, Cumhurbaşkanı Papulyas'tan hükümeti kurma yetkisi almasının ardından Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA), Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ve Bağımsız Yunanlılar ve Demokratik Sol (DİMAR) Parti liderleri ile görüştü.

DİMAR lideri Fotis Kouvelis ile görüşmesinin ardından Samaras, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, müzakerelerin salı günü de devam edeceğini bildirdi.

Fotis Kouvelis de yaptığı açıklamada, partisinin ülkeyi, Avro Bölgesi'nde tutarak AB ve IMF ile imzalanan memorandumun şartlarından kademeli olarak kurtarma planını tekrarladı, asgari ücretin yeniden yükseltilmesi, memorandumun şartlarının uygulamasının süresinin uzatılmasını istedi.

''Kimseye açık çek vermeyeceğiz'' diyen Kouvelis, kararlarının kurulacak hükümetin programına bağlı olacağını ifade etti.

Kouvelis, hükümeti oluşturacak kişilere ilişkin, ''ilerici kişilerden oluşan bir hükümet istediklerini'' dile getirerek, hükümetin bir uzlaşı hükümeti olması gerektiğini söyledi.

Samaras, ilk olarak seçimlerde ikinci olan memorandum karşıtı parti SYRIZA lideri Alexis Tsipras ile görüştü. SYRIZA lideri Tsipras, görüşmenin ardından ND liderliğindeki bir koalisyona katılmayacağını, aktif ve sorumlu bir ana muhalefet izleyeceğini belirtti.

ND lideri Samaras, daha sonra seçimlerde üçüncü olan memorandum yanlısı PASOK lideri Evangelos Venizelos ve dördüncü olan memorandum karşıtı sağ parti Bağımsız Yunanlılar lideri Panos Kammenos ile görüştü.

Görüşmenin ardından Samaras, ''Sayın Venizelos ile ulusal kurtuluş hükümeti kurulması gerektiği yönünde anlaştık. Daha başka görüşmeler de yapacağız. Sayın Kammenos'un işbirliği yapmayı istemediğini anladım. Kendisi durumun ciddiyetinin farkında değil'' diye konuştu.

PASOK lideri Venizelos da, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Papulyas başkanlığında ND, PASOK, SYRIZA ve DİMAR liderlerinin ulusal ortak sorumluluk hükümeti kurulması için dörtlü bir toplantı yapması fikrini yineledi.

Memorandum yanlısı ND ve PASOK ile koalisyona katılmayacağını açıklayan SYRIZA lideri Alexis Tsipras'ı eleştiren Venizelos, Tsipras'ın muhalefette kalarak hükümetin başarısız olmasını izleme yoluna gittiğini söyledi. Venizelos, hükümet kurmak üzere yürütülen koalisyon görüşmelerinin en geç yarın akşam tamamlanması gerektiğini belirtti.