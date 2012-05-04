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Yunanistan'da siyasiler halka hitap etti

Yunanistan'da 6 Mayıs Pazar günü yapılacak erken genel seçimler öncesi siyasi liderler şehrin çeşitli meydanlarında halka hitap etti.

Yunanistan'da siyasiler halka hitap etti

Yunanistan'da 6 Mayıs Pazar günü yapılacak erken genel seçimler öncesi siyasi liderler şehrin çeşitli meydanlarında halka hitap etti.

04 Mayıs 2012 Cuma 11:52
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Yunanistan'da siyasiler halka hitap etti

ATİNA  - Kamuoyu yoklamalarında ilk sırada geldiği görülen Yeni Demokrasi Partisi'nin (ND) lideri Antonis Samaras, tarihi Zappeion Sarayı bahçesindeki mitingde, Yunan halkından ülkede her şeyi değiştirmek için güçlü bir yetki istedi.

Yunanistan'ın her şeyi başarabileceğine olan iyimserliğini dile getiren Samaras, PASOK ile birlikte iktidar olmak istemediğini belirterek, böylesi bir güç paylaşımı olan bir koalisyonun Yunan halkının faydasına olmayacağını, sadece PASOK'a yarayacağını kaydetti.

"Eğer PASOK ile koalisyon yaparsak onların politikalarının mahkumu oluruz" diyen Samaras, ülkenin istikrar ve güçlü bir yetki ile iktidara gelecek güçlü bir hükümete ihtiyacı olduğunu vurguladı.

 Samaras, ND'den ayrılan milletvekillerinin kurduğu ve kamuoyu yoklamalarında ND'nin oylarını böldüğü görülen Bağımsız Yunanlılar partisine de değinerek, yeni oluşumların PASOK'a hizmet edeceklerini ifade etti.

Irkçı Altın Şafak Partisinin de parlamentoya girebileceğine ilişkin kamuoyu yoklamaları hakkında da görüş bildiren Samaras, "Nazi destekçileri de var. Yunan parlamentosunda Nazi bayrağını kabul edemem" dedi.

Ekonomik krizden çıkış programıyla ilgili olarak Samaras, "Planımız basit. Ekonomik toparlanma, toplumsal uyum, büyüme ve güvenlik" diye konuştu.

Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) Parlamento grubu başkanı Alexis Tsipras ise Omonia meydanında halka hitap etti.

Yunan halkından solda bir hükümet oluşturmak için yetki isteyen Tsipras, PASOK ve Yeni Demokrasi'ye oy verip hayal kırıklığına uğrayanların ve kararsızların oyunu istedi. Tsipras, hiç kimse ve hiçbir şeyin insanların kaderini değiştirme kararlılığının önüne geçemeyeceğini ifade ederek, nehrin tersine akamayacağını dile getirdi.

Önceki gün Pedio tou Areos meydanında halka hitap eden Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Aleka Papariga ise SYRIZA'nın solda memorandum karşıtı bir koalisyon çağrısına olumsuz yanıt verdi. Çağrıyı oy toplamak için bir blöf olarak niteleyen Papariga, ülkenin AB ve avro bölgesine katılmış olmasını eleştirdi.

Yunanistan'da 2009 seçimlerinin galibi PASOK'un lideri Evangelos Venizelos ise bugün Sintagma meydanında halka hitap edecek.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 03:54
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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