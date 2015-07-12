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Yunanistan'da sermaye kontrolleri devam edecek

Yunanistan Ekonomi Bakanı Stathakis, ülkede bankalara uygulanan sermaye kontrollerinin en az iki ay daha devam edeceğini bildirdi.

Yunanistan'da sermaye kontrolleri devam edecek

Yunanistan Ekonomi Bakanı Stathakis, ülkede bankalara uygulanan sermaye kontrollerinin en az iki ay daha devam edeceğini bildirdi.

12 Temmuz 2015 Pazar 12:20
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Yunanistan'da sermaye kontrolleri devam edecek
ATİNA - Yunanistan Ekonomi Bakanı Yorgos Stathakis, Mega TV'ye yaptığı açıklamada, kreditörle anlaşma yapılması halinde bankaların gelecek hafta en kısa zamanda açılabileceğini ifade etti.

Stathakis, bankalardan para çekilmesi ve yurt dışına para gönderilmesi gibi sermaye kontrollerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Bu sermaye kontrolleri iki ay veya daha fazla yürürlükte kalır" dedi.

Yunanistan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Acil Likidite Desteği'ni (ELA) sabit tutması ile ülkede finansal bir çöküş yaşanmaması için 29 Haziran'dan bu yana ticari bankaları kapalı tutma kararı alarak sermaye kontrolleri uygulamaya başlamıştı. 

Yunanistan borsası da 29 Haziran'dan bu yana kapalı tutuluyor ve ATM'lerden günlük para çekme limiti 60 avro olarak uygulanmaya devam ediyor. Bugün Brüksel'den bir anlaşma haberi gelirse, bankaların yarın açılması bekleniyor. 

Öte yandan, Avro Bölgesi maliye bakanları 3 yıllık yeni bir kurtarma paketi için başvuran Yunanistan'ın reform taahhütlerini yetersiz buldu. Brüksel'deki maliye bakanlarının 8 saati aşan toplantısı sonuçsuz kalırken bugünkü AB Zirvesi öncesinde yeni bir toplantı yapılacağı açıklandı.

AA

Son Güncelleme: 12.07.2015 14:57
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanönce VatanKontrolSermaye
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