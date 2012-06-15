Yunanistan'da kritik seçim

ATİNA - Yunanlılar, ülkenin kaderini belirleyecek hükümeti seçmek üzere bu Pazar yeniden sandık başına gidiyor.



İkinci kez sandık başına gitmenin devlete maliyeti, 6 Mayıs seçimlerine göre yüzde 30 azalarak 35 milyon avro olacak. Yaklaşık 10 milyon seçmen hükümeti oluşturacak partileri seçecek.

Pazar günü 58'i bağımsız, geri kalanı da 21 partiden olmak üzere toplam 4 bin 873 aday, 300 sandalyeli Yunan parlamentosu için yarışacak.

Seçimin ilk güvenilir sonuçları, bilgi teknolojileri şirketi Singular Logic tarafından Pazar akşamı saat 21.30'da açıklanacak.

Birinci gelen parti, 300 sandalyeli parlamentoda ilave 50 sandalye elde edecek.

Yaklaşık 40 yıldır, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ve Yeni Demokrasi'nin (ND) dönüşümlü olarak tek başlarına yönettiği ülkenin siyasetinde deprem etkisi yaratan 6 Mayıs seçimlerinde, merkezdeki bu iki parti büyük oranda oy kaybederken, kemer sıkma politikaları karşıtı Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) yüzde 16,78 oyla ikinci parti olmuştu.

Aşırı sağ ve soldakiler dahil toplam 7 partinin parlamentoya girdiği seçimlerde asıl sürprizi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi yüzde 7 oy alarak yapmıştı. 17 Haziran'da yenilecek seçimlerde birincinin hangi parti olacağı kadar, seçim sonrasında hükümetin bir an önce kurulması da önem taşıyor.