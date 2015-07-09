Yunanistan'da işsizlik oranı azaldı

ATİNA

Yunanistan'da işsizlik oranı nisanda 0,2 puan azalarak yüzde 25,6 oldu. İşsiz sayısı aynı dönemde 78 bin 759 kişi azalarak, 1 milyon 216 bin 870 kişiye düştü.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) nisan ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 0,2 puan azaldı ve yüzde 25,6 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde işsiz sayısı ise 1 milyon 295 bin 629 binden, 1 milyon 216 bin 870 kişiye geriledi. Açıklamada, nisan işsizlik rakamlarının Temmuz 2012'den beri en düşük düzeyde olduğu belirtildi.

Kriz içindeki ülkede işsizlik oranı 2013 Eylül ayında yaklaşık yüzde 29'a yükselmişti. Geçen yılın nisan ayında ise işsizlik oranı yüzde 27 düzeyindeydi. Yaş gruplarındaysa 15 -24 yaş arası işsizlik oranı yüzde 53,2, 25-34 yaş arası ise yüzde 32,9 olarak açıklandı.

Yunanistan'da işsizlik, Avro Bölgesi'ndeki yüzde 11,1 olan işsizlik oranının yaklaşık 2,5 katı seviyesinde bulunuyor.