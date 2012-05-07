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Yunanistan'da ilk sonuçlar açıklandı

Yunanistan'daki erken genel seçimlerde ilk resmi sonuçlara göre, Yeni Demokrasi Partisi (ND) yüzde 21,29 oyla ilk sırada yer alıyor.

Yunanistan'da ilk sonuçlar açıklandı

Yunanistan'daki erken genel seçimlerde ilk resmi sonuçlara göre, Yeni Demokrasi Partisi (ND) yüzde 21,29 oyla ilk sırada yer alıyor.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 08:55
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Yunanistan'da ilk sonuçlar açıklandı

     İçişleri Bakanlığı verilerine göre sandıkların açılan yüzde 13.38'ına göre ND'nin ardından SYRIZA yüzde 14.88, PASOK yüzde 14.86, Bağımsız Yunanlılar yüzde 10.13, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 8.29, Altın Şafak (Hrisi Avgi) yüzde 6.75, Demokratik Sol Parti yüzde 5.88 oy oranlarıyla parlamentoya giriyor.
     Ortodoks Halk Partisi'nin (LAOS) yüzde 2.84, Demokratik İttifak'ın 2.76 ve Yeşiller yüzde 2.71 oy aldığı görülürken bu partilerin yüzde 3 barajını aşarak parlamentoya girip giremeyeceklerini nihai sonuçlar ortaya koyacak.
      Seçimlere katılım oranının ise yüzde 59.84, beyaz oyların (geçersiz) oranının ise yüzde 2.36 olduğu duyuruldu.

Oylar memorandum karşıtı partilere
     Yunanistan'daki erken genel seçimlerde, kemer sıkma önlemlerine öfkeli halkın oyları, memorandum karşıtı partilere gitti.
     İlk sonuçlara göre, memorandum yanlısı merkezdeki geleneksel iki büyük parti olan Yeni Demokrasi (ND) ve PASOK, destek kaybederken, memorandum karşıtı partilerden Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) ile Bağımsız Yunanlılar'ın oylarını oldukça yükselttiği görüldü. 
     Hiçbir parti tek başına iktidar olmak üzere çoğunluğu sağlayamazken, bir koalisyon üzerinde anlaşma sağlanamaması durumunda hükümetin kurulamaması riskine dikkat çekildi. Ancak siyasi parti liderlerinden şartlı işbirliği mesajları da geldi.
     Yüzde 20 kadar oyla ilk sırada gelen ND lideri Antonis Samaras, ''Yeni Demokrasi ilk sırada geliyor. Bu, sorumlukluklarımızı artırıyor. Halkın öfkesini anlıyorum ancak partimiz Yunanistan'ı hükümetsiz bırakmayacak'' diye konuştu.
     PASOK lideri Evangelos Venizelos da ulusal birlik hükümeti kurulmasını teklif edeceklerini belirtti.

Memorandum karşıtlarının zaferi
     Seçimlerin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci parti gelen memorandum karşıtı SYRIZA taraftarları Panepistimio Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu.
     Parti genel merkezinde konuşan SYRIZA Parlamento Grubu Başkanı Alexis Tsipras, ''Yunanistan'daki seçim sonuçları Avrupa ve Yunanistan'daki radikal değişim ile Avrupa halkının barbar memorandum ve kurtarma paketlerini kabul etmeyeceğine dair barışcıl devrimin mesajıdır'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 00:56
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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