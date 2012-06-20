Yunanistan'da hükümet kuruluyor

Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Antonis Samaras, koalisyon hükümeti kurulması için ND, PASOK ve Demokratik Sol (DİMAR) partileri arasında anlaşma olduğunu bildirdi.

Samaras, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile görüşmesinde, Papulyas'ı parlamentoda çoğunluğun yeni hükümete güvenoyu vermesini sağladıkları yönünde bilgilendireceğini ifade etti.

Samaras'ın, Papulyas ile görüşmesinin ardından Başbakan olarak yemin etmesi, daha sonra hükümeti oluşturacak bakanlarının isimlerinin açıklanması bekleniyor.