Yunanistan'da hükümet için son umut

Yunanistan'da 6 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümeti kurmak için koalisyon arayışlarının sonuçsuz kalması üzerine, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ın siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantı sona erdi.



Cumhurbaşkanının, Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Antonis Samaras, Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Alexis Tsipras ve Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Evangelos Venizelos ile görüşmesinden sonra henüz açıklama yapılmadı.

Papulyas daha sonra Bağımsız Yunanlılar Partisi lideri Panos Kammenos, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Aleka Papariga, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ve Demokratik Sol Parti (DIMAR) lideri Fotis Kouvelis ile ayrı ayrı görüşecek.

Görüşmelerden sonuç alınamazsa yeniden seçime gidilecek. Yeni seçimlerin tarihi için 10 ya da 17 Haziran gösteriliyor.

SYRIZA reddetti

PASOK lideri Venizelos, görüşmenin ardından parti merkezinde yaptığı konuşmada, tasarruf politikalarına karşı olan SYRIZA lideri Tsipras'ın kurulması planlanan geniş tabanlı hükümete katılmayı reddettiğini bildirdi.

Venizelos, ND, PASOK ve Demokratik Sol partilerinin ülkeyi 2014'teki Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar yönetecek geniş tabanlı bir hükümet kurulması konusunda görüş birliğine vardığını, ancak buna SYRIZA'nın da dahil olmasını istediklerini anımsattı.

Venizelos, Tsipras'ın kendilerine "168 milletvekiline sahipsiniz SYRIZA muhalefette kalabilir" dediğini, ancak kendilerinin hükümete SYRIZA'nın katılmasının bir ulusal sorumluluk olduğunu hatırlattıklarını aktardı.

Tsipras'ın yeniden seçimlere gidilmesinin ülke için felaket olmayacağını söylediğini kaydeden Venizelos, eğer bir an önce hükümet kurulmazsa bunun turizmi etkileyeceğini ve durgunluğun yeni tasarruf önlemlerine neden olacağını belirtti.

Venizelos, "Eğer birileri yeniden seçimlere gidilmesine neden olacaksa bunun sorumluluğunu almalı" dedi.

Venizelos, Papulyas'ın siyasi parti liderleri ile görüşmelerinin ilk aşamasının girdiği çıkmaza rağmen koalisyon hükümeti kurulması konusunda "sınırlı, ancak gerçek bir iyimserliği sürdürdüğünü" söyledi.