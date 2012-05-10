Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Yunanistan'da hükümet arayışları sürüyor

Tsipras'ın görüşmelerinden de sonuç çıkmadı

Yunanistan'da hükümet arayışları sürüyor

Tsipras'ın görüşmelerinden de sonuç çıkmadı

10 Mayıs 2012 Perşembe 10:21
482 Okunma
Yunanistan'da hükümet arayışları sürüyor

Yunanistan'da, hükümeti kurma çabaları çerçevesinde koalisyon turları gerçekleştiren Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Alexis Tsipras'ın görüşmelerinden sonuç çıkmadı.
Tsipras, parlamentoda yaptığı açıklamada, seçim sonrası ülkeyi çıkmazdan kurtaracak bir koalisyon oluşturmak için yeterli desteği alamadığını bildirdi.
Yunanistan'da yapılan seçimlerde yüzde 16.7 oyla ikinci sırada yer alan ve dün hükümet kurma yetkisini alan Tsipras, memorandum karşıtı sol bir hükümet kurmak isteğini belirmiş ancak sol partilerden olumsuz yanıt almıştı.
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Aleka Papariga, Tsipras'ın görüşme talebini reddetmiş, Demokratik Sol Parti lideri Fotis Kuvelis ise sol hükümete destek vereceklerini ancak içinde yer almayacaklarını belirtmişti.
Tsipras, çalışmaların ikinci gününde önce memorandum karşıtı sağ parti Bağımsız Yunanlılar'ın lideri Panos Kammenos ile görüştü. Görüşmenin ardından, birlikte memorandum karşıtı bir cephe oluşturmak için çoğunluğu sağlayamayacaklarını ifade eden Kammenos, Tsipras'la ''Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorunu, Yunanistan'ın Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) belirlenmesi ve yasadışı göç'' gibi dış politika konularında fikir ayrılıkları bulunduğunu, birlikte çalışamayacaklarını kaydetti.
Tsipras, daha sonra memorandumun şartlarını uygulayacaklarına dair AB'ye taahhüt veren iki ana akım partisinin başkanları ile görüştü. Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Evangelos Venizelos, görüşmenin ardından koalisyon oluşturmanın mümkün olmadığını ifade etti.
Venizelos, ilk olarak Avrupa yanlısı güçlerin katılımıyla bir ulusal birlik hükümeti oluşturulmasını teklif ettiklerini, ikinci olarak ülkenin avroda kalması ve müzakereler yoluyla ilerlemesi şartıyla PASOK'un destekleyebileceği Bağımsız Yunanlılar, Demokratik Sol (DİMAR) ve SYRIZA'dan oluşan bir hükümet kurulmasını teklif ettiklerini kaydetti.
Yarın hükümeti kurma yetkisini alacaklarını ve tekrar seçime gidilmemesi için hükümet kurma çabalarına devam edeceklerini dile getiren Venizelos, Yunanistan'ın avro bölgesinde kalmasının zorunluluk olduğunu söyledi.
Yeni Demokrasi (ND) lideri Antonis Samaras ise görüşmenin ardından, Tsipras'ın taleplerinin Yunanistan'ı iflasa götüreceğini savundu.
Tsipras'ın memorandumu yeniden müzakere etmeyi değil reddederek ülkeyi hızla iflasa götürmeyi istediğini kaydeden Samaras, Tsipras'a, ülkenin avro bölgesinde kalması ve memorandum politikalarının değişmesini teklif ettiğini, böylece azınlık hükümetine de katılmadan destek verebileceğini söylediğini kaydetti.
Tsipras'ın kendilerinden memorandumun şartlarını uygulayacaklarına dair verdikleri taahhütleri geri çekmesini istediğini bildiren Samaras, ''Sayın Tsipras, benden imzamı geri çekmemi değil, Yunanistan'ın avrodan çıkmasını ve iflas etmesini kabul etmemi istiyor. Bunu yapmayacağım'' diye konuştu.
Tsipras'ın, yarın Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile bir araya gelip koalisyonu oluşturamadığı için hükümeti kurma yetkisini iade etmesi bekleniyor. Yarın seçimlerde yüzde 13 oyla üçüncü sıraya gerileyen PASOK'un lideri Venizelos'un, Papulyas'tan hükümeti kurma yetkisini alması bekleniyor.
Koalisyon arayışı temaslarının olumlu sonuçlanacağına yönelik belirti görünmüyor. Bu nedenle Yunanistan'ın izleyebileceği iki yol bulunuyor. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ın başkanlığındaki siyasi liderler toplantısında soruna çözüm bulunması, ikincisi de bir ay içinde tekrar seçime gidilmesi.
Öte yandan ülkenin içinde bulunduğu siyasi karmaşıklığa rağmen kurtarma paketinin 5.2 milyar avroluk diliminin yarın Yunanistan'a geleceği bildirildi.
AMNA Haber Ajansı'na göre, Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Olli Rehn'in sözcüsü Amadeu Altafaj, onaylanan 5.2 milyar avroluk ödemenin gerçekleşeceğini bildirdi. Gelecek diğer dilimler ise Yunanistan'da anlaşmanın şartlarını uygulayacak istikrarlı bir hükümetin kurulmasına bağlı olarak askıya alındı.
Avro bölgesi maliye bakanları ise 14 Mayıs Pazartesi günü Brüksel'de toplanacak.


AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 05:15
Anahtar Kelimeler:
YunanistanTsiprasHükümetSyriza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ