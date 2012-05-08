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Yunanistan'da hükümet arayışları

Samaras yetkiyi geri verecek, Tsipras alacak

Yunanistan'da hükümet arayışları

Samaras yetkiyi geri verecek, Tsipras alacak

08 Mayıs 2012 Salı 09:15
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Yunanistan'da hükümet arayışları

Yunanistan'daki seçimlerde yüzde 18.8 oyla ilk sırada gelen Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Antonis Samaras'ın hükümet kurma çalışmaları sonuçsuz kaldı.
Koalisyon arayışları çerçevesinde siyasi parti liderleri ile yaptığı görüşmeler sonrası Samaras, koalisyon kurmanın mümkün olmadığını ve çabalarının başarısız olduğunu belirterek, hükümet kurma yetkisini geri vereceğini söyledi.
Bu gelişme üzerine hükümeti kurma yetkisi, seçimlerde tasarruf politikaları ve memorandum karşıtlarının oyunu alarak yüzde 16.7 oyla ikinci sıraya yükselen Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Alexis Tsipras'a geçmiş oldu.
Yarın Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'tan hükümeti kurma yetkisini alacak olan Tsipras, üç gün içinde bunu başaramazsa yetki PASOK'a geçecek.
Çalışmalar sonuca ulaşmazsa yeniden seçime gidilecek.
Öte yandan Yunan medyası yeniden seçimlere gidileceği yönünde senaryonun güçlendiği belirtiyor. Seçim tarihi olarak 17 Haziran 2012 tarihini gösteriliyor.
Samaras, görüşmeleri kapsamında SYRIZA lideri Alexis Tsipras, PASOK lideri Evangelos Venizelos ve Demokratik Sol Parti lideri Fotis Kouvelis ile bir araya gelmişti.
Memorandum karşıtı SYRIZA'nın lideri Tsipras, memorandum yanlısı Yeni Demokrasi Partisi ile koalisyonu reddetmiş, PASOK lideri Venizelos, ülkenin avroda kalması arzusu olan AB yönündeki partilerden oluşan ulusal birlik hükümeti kurulması planını sunarak bu yönde bir hükümet kurulursa dışardan da destek vereceklerini kaydetmişti.
Demokratik Sol Partisi lideri Kouvelis ise partisinin duruşunu yineleyerek geniş kapsayıcı ve parlamenter meşruluğu olan bir hükümet istediklerini, ülkenin avro bölgesinde kalmasını güvenceye alacak ancak memorandumla bağlantıyı kesecek bir hükümet beklentisi içinde ifade etmişti.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 01:16
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan SeçimAntonis SamarasAlexis TsiprasKoalisyon
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