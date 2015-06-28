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Yunanistan'da halk oylamasına onay

Yunanistan’da "kreditörlerin öne sürdüğü koşulları halk oylamasına sunma kararı" parlamentoda onaylandı.

Yunanistan'da halk oylamasına onay

Yunanistan’da "kreditörlerin öne sürdüğü koşulları halk oylamasına sunma kararı" parlamentoda onaylandı.

28 Haziran 2015 Pazar 07:59
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Yunanistan'da halk oylamasına onay

ATİNA

Hükümet kanadı ile muhalefet partileri arasında sert tartışmaların yaşandığı parlamentoda yapılan oylamada, bakanlar kurulunun halk oylamasına gidilmesi kararı 178 milletvekilinin 'evet' oyuyla kabul edildi. 300 sandalyeli parlamentoda 298 milletvekilinin katıldığı oylamada muhalefet partilerinden 120 milletvekili ise karara karşı 'hayır' oyu kullandı.

Başbakan Aleksis Çipras, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, ülkenin tarihi gelişmelerle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, bakanlar kurulunun halk oylaması kararının, müzakerelerdeki tıkanıklığın çözümüne yönelik atılmış doğru bir adım olduğunu savundu.

Hükümetin bu konudaki kararının Avrupa’da bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandığını belirten Çipras, “Demokrasiyi doğduğu topraklarda savunmak için (Almanya Maliye Bakanı Wolfgang) Schaeuble’den ve (Avro Grubu Başkanı Jeroen) Dijsselbloem’dan izin almayacağız. İsteseler de istemeseler de halk oylaması olacak. Çıkacak sonuca herkesin saygılı olması lazım" dedi.

Çipras, bazı çevrelerin 5 Temmuz’da yapılacak halk oylamasını ülkenin para biriminin değişmesiyle ilgili bir oylamaya dönüştürmeye çalıştığını ancak hükümetin buna izin vermeyeceğini belirtti.

Hükümetin halk oylaması kararının AB ile köprüleri atmayı amaçlamadığını ifade eden Çipras, "kimse bizi Avrupa’dan koparamaz. Bazıları bunu oyun sanıyor. Yunanistan’ın durumu bir oyun değil. Bir halkın onuru oyun değil. Oyun 25 Ocak’ta bitti, 5 Temmuz’da ise tamamen sona erecek. Bize savaş açıldığında savaşmayı ve yenmeyi biliyoruz” diye konuştu.

Hükümetin halk oylaması kararına karşı çıkan anamuhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Antonis Samaras ise “Darbe bir oylama ile ülkeyi felakete sürüklemenize izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullananarak, "Halkı hayır oyu kullanmaya çağırıyorsun. Salı günü Yunanistan’ın kalkınma programı sona eriyor. Memur ve emekli maaşlarını hangi parayla ödeyeceksin. Halk oylamasında ‘hayır’ intihar anlamına geliyor” diye konuştu.

Bu arada, parlamentoda sabah saatlerinde başlayan görüşmelerde hükümet kanadı ile muhalefet milletvekilleri arasındaki sert tartışmalar nedeniyle zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Meclis Başkanı Zoi Konstandopulu’nun meclis kürsüsünden hükümeti destekleyen bir konuşma yapması ise muhalefetin sert tepkisine neden oldu.

AA

Son Güncelleme: 28.06.2015 08:09
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanönce VatanHalk Oylaması
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