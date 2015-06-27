Yunanistan'da halk oylaması kararı

ATİNA - Yunan hükümeti, kreditörlerin Yunanistan’a nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşulları halk oylamasına sunma kararı aldı. Oylama 5 Temmuz’da yapılacak.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, akşam saatlerinde başbakanlık konutunda gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 saat süren bakanlar kurulu toplantısının ardından televizyonlardan halka seslendi. Çipras, Avrupalı kurumların anlaşma karşılığında öne sürdüğü koşulların kabul edilip edilmemesini halk oylamasına sunma kararı aldıklarını açıkladı.

Halk oylamasının, 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini belirten Çipras, bu konuda siyasi parti liderleri ve Avrupalı liderlerin de bilgilendirildiğini söyledi. Çipras, Yunan halkının bu konuda baskı ve şantajlara maruz kalmadan özgür iradesiyle karar vermesi için Avrupalı kurumlardan 30 Haziran’da sona eren Yunanistan’ın kalkınma programının bir süre daha uzatılmasını yazılı olarak talep edeceğini belirtti.

Kreditörlerin öne sürdüğü koşulların sonu gelmeyen kemer sıkma politikalarını kabul etmek anlamına geldiğini ifade eden Çipras, buna rağmen halk oylamasının sonucu ne şekilde olursa olsun buna uyacağını bildirdi.

Bu arada, başbakanlık konutundan çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Enerji, Çevre ve Üretim Yeniden Yapılandırma Bakanı Panayotis Lafazanis ve İdari Reformlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Katruggalos, hükümetin halk oylamasındaki tutumunun “hayır”dan yana olacağını kaydettiler.

Başbakan Çipras, dün Yunanistan’daki mali krizin görüşüldüğü Brüksel’de kreditörlerle uzlaşma sağlanamaması üzerine Atina’ya dönerek acilen bakanlar kurulunu toplamıştı.