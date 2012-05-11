Yunanistan’da faşizm hortluyor

Yunanistan'da, Altın Şafak (Hrisi Avgi) örgütünün parlamentoya girmesine ilişkin tartışmalar içte ve dışta sürerken, bazı örgüt üyelerinin karıştığı olaylar tepkilere neden oldu.

Başkent Atina'da, Altın Şafak örgütü üyesi bir bilet denetçisi, kent merkezindeki Akadimias Caddesi'nde denetim için bindiği troleybüste bulunan iki Bangladeşli göçmene yaklaşarak, ''Ayağa kalkın, burası Yunanistan'' diye bağırması üzerine otobüste bulunan bazı yolcular müdahale etti.

Bilet denetçisi, biletleri olmadığını iddia ederek, iki Bangladeşli ile kendisine müdahale etmeye çalışan iki kadın yolcuyu Parlamento önündeki otobüs durağında zorla indirerek ceza yazmak istedi.

Durakta sürekli el kol hareketleri yaparak faşizm yanlısı sloganlar atan denetçi, diğer yolcuların, Parlamento önünde bekleyen çevik kuvvet ekiplerine şikayette bulunması üzerine, ''Ben Altın Şafakçı'yım ve faşistim. İstediğim şekilde konuşurum ve istediğimi yaparım'' diye bağırarak uzaklaştı.

Korinthia bölgesinin Nemea ilinde Altın Şafak'tan milletvekili seçilen Evstatios Bukuras'ın da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Nemea Belediye Başkanı Evangelos Andrianakos'u telefonla arayarak tehdit ettiği ileri sürüldü.

Andrianakos, sabaha karşı kendisini telefonla arayan Bukuras'ın, milletvekili seçildiğini bildirerek, ''Bundan sonra benim maiyetimsin. Seni yakından izleyeceğim ve rüyalarının kabusu olacağım'' dediğini iddia etti.

Andrianakos'un, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Daha önce de seçimlerin yapıldığı pazar günü sonuçların açıklanmaya başlanmasının ardından partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Altın Şafak üyeleri, toplantıya gelen gazetecileri partinin başkanı Nikos Mihalolyakos içeri girerken, askeri bir talimatla ayağa kalkmaya ve saygı duruşunda bulunmaya zorlamıştı. Buna itiraz eden gazetecilerin üzerine yürüyen örgüt üyeleri ayağa kalkmayanları dışarı atmaya kalkışmıştı. Örgüt üyelerinin bu tavrını protesto eden gazeteciler ise başkanın açıklamasını dinlemeden toplantıyı terk etmişti.

Diğer yandan, ulusal alanda yayın yapan SKY televizyonu muhabiri Kostandinos Bogdanos, kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı.

Eksarhia semtinde arkadaşlarıyla evine gitmekte olan Bogdanos'a bir grup demir çubuk ve zincirlerle saldırdı.

Saldırı sırasında Bogdanos'un cep telefonunu da çalan saldırganlar, çevredekilerin haber verdiği polislerin olay yerine gelmesi üzerine kaçtı.

Sağ kolunda ezilme tespit edilen ve başından yaralanan Bogdanos, Atina KAT Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yunanistan'da, 6 Mayıs seçimlerinde parlamentoya girmeye hak kazanan Altın Şafak örgütü üyelerini daha önce gizlice izleyen polis bundan sonra onları koruyacak.

Yunan Polis Teşkilatı ELAS'ın üst düzey bir yetkilisi, daha önce Altın Şafak örgütü üyelerini izleyen Emniyet Teşkilatına bağlı devlet güvenlik birimin, örgütün Parlamentoya girmesinin ardından dağıtıldığını açıkladı.

Polis tarafından izlenen birçok örgüt üyesinin artık milletvekili olduğunu belirten yetkili, ''Bundan böyle Yunan Parlamentosu üyelerini izleyemeyiz. Onları izlemeyi bırakıyoruz, Şimdi onları artık koruyacağız'' dedi.

Yunan hukukuna göre, Parlamentoda grubu bulunan siyasi parti liderlerinin 20-25 polis tarafından korunması öngörülüyor. Ayrıca her milletvekilinin de bir, ya da iki polisi koruma olarak bulundurma hakkı bulunuyor. Buna göre, milletvekillerinin parlamentoda yemin etmesinin ardından Altın Şafak örgütünün başkanı ve milletvekilleri 100 kadar polis tarafından korunacak.

