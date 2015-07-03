Yunanistan'da emekliler yine banka kuyruğunda

ATİNA - Yunanistan'ın Uluslararası Para Fonu'na (IMF) borcunu ödemeyerek, kreditörlerin kemer sıkma politikalarını 5 Temmuz'da referanduma götürme kararı almasının ardından, ülkedeki emekliler maaşlarından bir bölümü çekebilmek için yine kuyruğa girdi.

Bankalardan yüklü miktarda nakit çıkışını önlemek amacıyla alınan karar gereği kapalı tutulan bankalar, son iki gündür olduğu gibi emekliler için kapılarını açtı. Çoğu emekli bastonlarından güç alarak geldikleri bankaların önünde sabahın erken saatinde kuyruğa girdi.

Otomatik para çekme makinalarını kullanamayan pek çok emekli, banka gişelerinde işlem yaptı.

Emekliler bugün de alınan karar gereği maaşlarından yalnızca 120 avro çekebildi.

"Umarım pazartesi bankalar açılacak"

Yannis Zimidis (65) AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece emeklilerin değil, tüm Yunan halkının zorda olduğunu belirtti.

Emeklilerin paralarının bir bölümünü çekebildiklerini anımsatan Zimidis, "Umarım pazartesi bankalar açılır. Açılmazsa kötü bu insanlar ne yapacak. Kenarda parası olmayanları zor günler bekliyor. Yunan ulusu eskiden beri ayakları üzerinde durmayı başarmıştır, kısa zamanda kendimizi toparlayıp kreditörlerden bağımsız yaşamayı diliyorum" dedi.

Umutla gelmişlerdi

Görme engelli Covanna Varna da görme engelli arkadaşı Karamannis Konstantinie ile bankadan para çekme umuduyla sıraya girdi. Ancak sıra kendilerine geldiğinde sadece emeklilere para ödeneceğini öğrendi.

Varna, parasız kaldığını ifade ederek, "Keşke hükümet engellileri de düşünseydi, evet emekliler için güzel bir uygulama ama şimdi biz engelliler ne yapacağız. Şu anda parasız ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

Yunanistan'da bankaların referandumun yapılmasının ardından açılması bekleniyor.