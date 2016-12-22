ATİNA

Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanlarının 24 saatlik greve gitme kararıyla ülke genelinde bugün hayat felce uğrayacak.

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (GSEE) çağrısıyla yapılacak grev ve gösteriler ile kemer sıkma politikaları protesto edilecek.

Yunan hükümetinin büyük ortağı SYRIZA da Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) istihdam piyasası reform taleplerine karşı halka gösterilere katılma çağrısında bulundu.

Greve kamu ve özel sektör çalışanları olarak bakanlıklardaki memurlar, kamudaki sağlık çalışanları, eğitim görevlileri, eczacılar, doktorlar, gazeteciler, noterler, avukatlar, inşaatçılar, denizciler ve liman çalışanları katılıyor.

Kamu hastanelerinde görevli doktorların işbaşı yapmaması nedeniyle hastanelerde yalnızca acil servisler hizmet verecek. Başkent Atina'da toplu taşımanın ise sadece belli aralıklarla yapılacak olmasının trafik yoğunluğuna yol açması bekleniyor. Tüm tren seferleri ise iptal edildi.

Bu arada, Yunan Denizciler Federasyonunun (PNO) geçen cumadan bu yana devam eden grevi sebebiyle tüm deniz seferleri iptal edildi. Deniz taşımacılığı ve feribot seferlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle birçok adada benzin gibi bazı temel mallara erişimde güçlük yaşanıyor.

Ayrıca, sendikaların çağrısıyla düzenlenecek gösteriler sebebiyle öğle saatlerinden itibaren kent merkezindeki yollar trafiğe kapatılacak.

AA