Yunanistan'da bankalar bir hafta kapalı

ATİNA - Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis başkanlığında toplanan Sistemik İstikrar Konseyi’nin, bankacılık sistemindeki normalliğin bozulmaması için bankaların kapalı kalması yönündeki tavsiye kararının ardından, bakanlar kurulu tarafından sabaha karşı yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle tüm banka ve banka şubeleri 6 Temmuz’a kadar tatil (bank holiday) edildi.



ATM’lerden çekilen para miktarı ise mevduat başına günde 60 avro olmak üzere, aylık bin 800 avro olarak belirlendi. Banka kartıyla ATM’lerden çekilen emekli maaşlarına ise kısıtlama getirilmedi.



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, Avrupa kurumlarının Yunanistan’ın, 30 Haziran’da sona eren kurtarma programını halk oylaması yapılıncaya kadar uzatılması talebini reddetmesi nedeniyle Yunanistan Bankasının sermaye aktarımlarını kontrol altına almak zorunda kaldığını söyledi.



Yunanistan’ın programının kısa bir süre uzatılması için Avrupalı ortaklarından yeni bir talepte bulunacağını açıklayan Çipras, Yunan bankalarındaki yatırımların ve maaş ödemelerinin tamamen güvence altında bulunduğunu kaydetti.



Vatandaşlar marketlere ve benzincilere akın etti



Bu arada, hükümetin halk oylamasına gitme kararının açıklanmasının ardından ATM’lerin önünde oluşan uzun kuyruklar bugün de sürdü. İhtiyaç maddelerinde sıkıntı yaşanabileceği endişesine kapılan Yunanlar market ve benzincilere akın etti.



Diğer yandan, çalışanların maaşlarını ödemekte ve diğer mali zorunluluklarını yerine getirmekte zorluk çeken birçok küçük ve orta boy işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu belirtildi.





