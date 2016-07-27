Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iltica mülakatları ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan 8 askerin avukatlarından İllia Marinaki, siyasi sığınma taleplerine ilişkin mülakatların, 19-25 Ağustos'ta gerçekleşeceğini söyledi.

Savunmalarını hazırlamak için ek süre talep ettiklerini belirten Marinaki, "Durumun nasıl değişeceğini ve idam cezasının yeniden getirilip getirilmeyeceğini görmek için bu ek süreyi istedik. Bu ertelemeyi aldığımız için mutluyuz. Daha fazla delil sağlamak için vaktimiz olacak. Ayrıca, Türkiye'deki askerlere nasıl muamelede bulunulduğunu ve ailelerinin ne durumda olduğunu görmek için zaman kazandık." ifadelerini kullandı.

Marinaki, askerlerin geri gönderilmeleri halinde hayati tehlike içinde olabileceklerini iddia ederek, "Bana büyük bir endişe içinde olduklarını söylediler. İdam cezası geri getirilmese bile, ölmek için yalvaracak kadar işkence görmekten korktuklarını ifade ettiler." şeklinde konuştu.

Avukat Marinaki, darbeci askerlerin aileleriyle telefonda görüştüklerini, banka hesaplarının dondurulduğunu ve kredi kartlarının bloke edildiğini öğrendiklerini aktardı.

Darbecilerin tutuldukları yerde yaşam koşullarının gayet iyi olduğuna değinen Marinaki, bu durumun kendi güvenlikleri için gerekli olduğunu kaydetti.

Bir diğer savunma avukatı Vasilis Terzidis ise, ertelemenin önemli olduğunu savunarak, "Türkiye'de durum şu an oldukça değişken. Orada neler olacağını görmek için de zamanımız olacak." dedi.

Bugün mülakat randevuları olan darbeci iki asker, sabah erken saatlerinde başkent Atina'nın Katehaki semtindeki Merkezi İltica Ofisi'ne götürülmüştü.