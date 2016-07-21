Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askere ikişer ay hapis

DEDEAĞAÇ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker, çıkarıldıkları mahkeme tarafından ülkeye yasa dışı giriş yapmaktan 2'şer ay hapse mahkum edildi.

Dedeağaç Adliyesinde görülen davada askerler, ülkeye yasa dışı giriş yapmak ve yasa dışı uçuş gerçekleştirmek suçlamalarıyla yargılandı.

Savcı, askerlerin ülkeye yasa dışı girişlerinden dolayı ceza almalarını talep etti.

Ancak savcı, ikinci suçlama olan yasa dışı uçuş yapma konusunda "uluslararası prosedürde askeri hava araçlarına ilişkin açık ve net kurallar bulunmadığını" belirtti ve "Türkiye'deki olağanüstü durumun da hafifletici neden olarak göz önüne bulundurulabileceğini" kaydetti.

Hakim verilen aranın ardından kararı açıkladı.

Kararda, askerlerden her birine ülkeye yasa dışı giriş yapmak suçundan 2'şer ay hapis cezası verildi. Ancak darbeci askerler, ikinci suçlamadan beraat etti.

Darbeci askerler, yine polis eşliğinde Kavala Emniyet Müdürlüğüne götürülmek üzere polis minibüsüyle yola çıktı.