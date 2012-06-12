Yunanistan'a ''hukuki kılıf arandığı'' itirafı

BRÜKSEL

AB Komisyonu sözcüsü Olivier Bailly, ''Bazı insanlar (Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkışıyla ilgili) senaryolar üzerinde çalışıyor, biz de AB hukukuyla ilgili bilgi veriyoruz'' dedi.

AB Komisyonu sözcüleri daha önceki açıklamalarında, AB anlaşmalarında Avro Bölgesi'nden ayrılmakla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığını ve avrodan çıkmak için tek yolun AB üyeliğinden çıkmak olduğunu vurguluyordu.

Avro Bölgesi içinde oluşturulan bir çalışma grubunun gerekirse Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkarılabilmesi için ihtiyat tedbirlerini tartıştığı ve bu kapsamda Schengen bölgesinde sınır kontrollerini yeniden başlatma, ATM'lerden para çekmeyi ve havaleleri sınırlandırma gibi önlemlerin değerlendirildiği basına yansımıştı.

Bazı AB kaynakları, bu tür haberlerin halkın çoğunluğunun avroda kalmak istediği Yunanistan'da 17 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde AB+IMF paketini destekleyen partilere ivme kazandırmak için bilinçli sızdırıldığını belirtiyor.