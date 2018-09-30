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Yunanistan 'Zorba' ile mücadele ediyor

Yunanistan'da etkili olan ve "Zorba" adı verilen tropik fırtınada sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar kapandı çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Yunanistan 'Zorba' ile mücadele ediyor

Yunanistan'da etkili olan ve "Zorba" adı verilen tropik fırtınada sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar kapandı çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

30 Eylül 2018 Pazar 13:23
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Yunanistan 'Zorba' ile mücadele ediyor

Yunanistan'da etkili olan tropikal fırtına nedeniyle pek çok yerde su taşkınları ve elektrik kesintileri yaşanırken, kapanan otoyollar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

"Zorba" adı verilen ve bölgede nadir görülen fırtına, özellikle ülkenin güneyindeki Mora Yarımadası'nda ve başkent Atina civarında etkili oldu. Fırtına nedeniyle, su taşkınları meydana geldi. Sökülen ağaçlar elektrik hatlarına zarar verirken, çok sayıda ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada da çok sayıda evi su bastığı, birçok yolun kapandığı, su taşkınları nedeniyle ülkenin güneyinde tren seferlerinin durdurulduğu belirtildi. İtfaiye Teşkilatı ise sadece Mora'da 640 yardım çağrısı aldıklarını açıkladı.

Atina civarındaki limanlardan gemi seferlerinde iptaller gerçekleşirken, Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Ülkenin güney sahillerinde şiddetli rüzgar ve dev dalgalar hasara yol açtı. Sahillerde demirli onlarca tekne ve yat alabora oldu.

Argos kentinde nehrin taşması nedeniyle çok sayıda evi su bastı, bazı araçlar suya kapıldı.

Atina'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Korint Körfezi civarında ise devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar vermesi kesintilere yol açtı. Bölgede çok sayıda ev ve iş yeri su baskınları nedeniyle hasar gördü.

Atina'dan güney ve kuzey istikametlerinde otoyollar sağanak yağış nedeniyle trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Atina kent merkezinde de bazı yollar kullanılamıyor.

Üç kişi kayıp

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Evia Adası'nda aralarında yaşlı bir çiftin de bulunduğu kayıp üç kişi için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yunanistan devlet haber ajansı AMNA'ya açıklamada bulunan Orta Yunanistan Eyalet Başkanı Kostas Bakoyannis, "Bir kez daha cehennemi yaşıyoruz. Gece boyu yağmur ve çamura karşı mücadele ettik. Çok büyük hasar var." dedi.

Bakoyannis, fırtınanın en fazla etkilediği bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.

Fırtına ülkenin kuzeyini vuruyor

Ege Denizi üzerinden ülkenin kuzeyine doğru hareket eden fırtınanın, bugün Evia, Tesalya ve Kuzey Ege Adaları'nda etkili olması bekleniyor.

AMNA'ya konuşan Sivil Savunma Evia Bölge Sorumlusu Thanasis Karakanca, "Çok güçlü bir olay. Deniz ile kara neredeyse bir oldu." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanTropikal Fırtına
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