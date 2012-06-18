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Yunanistan "Yeni Demokrasi" dedi

Seçimleri ilk sırada tamamlayan memorandum yanlısı Yeni Demokrasi Partisi, koalisyon görüşmelerine başlayacak.

Yunanistan "Yeni Demokrasi" dedi

Seçimleri ilk sırada tamamlayan memorandum yanlısı Yeni Demokrasi Partisi, koalisyon görüşmelerine başlayacak.

18 Haziran 2012 Pazartesi 08:27
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Yunanistan

ATİNA

Yunanistan'daki genel seçimlerde memorandum yanlısı Yeni Demokrasi Partisi (ND) yüzde 30 kadar oyla seçimleri ilk sırada tamamladı.
AB ve IMF ile imzalanan memorandum yanlısı partilerin birlikte hükümet kurmak için yeterli oy oranına ulaştığı seçimler sonrası ND lideri Antonis Samaras hükümet kurma yetkisini alarak koalisyon görüşmelerine başlayacak.
Sandıkların açılan yüzde 99,5'ine göre Yeni Demokrasi Partisi yüzde 29,65 oyla 129 milletvekili çıkardı. 
İkinci sıradaki memorandum karşıtı Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) yüzde 26,89 oyla 71, memorandum yanlısı Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) yüzde 12,28 oyla 33, memorandum karşıtı sağ parti Bağımsız Yunanlılar yüzde 7,51 oyla 20, aşırı sağcı Altın Şafak yüzde 6,92 oyla 18, Demokratik Sol (DİMAR) yüzde 6,25 oyla 17 ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 4,51 oyla 12 milletvekili çıkardı.
Alınan bilgiye göre, İskeçe'de SYRIZA adayı Hüseyin Zeybek, Rodop'ta PASOK adayı Ahmet Hacıosman ve SYRIZA adayı Ayhan Karayusuf parlamentoya giriyor.
Yunan anayasasına göre, ND lideri Antonis Samaras, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'tan hükümeti kurma yetkisini alacak. Samaras'ın üç gün içinde bir ya da daha fazla parti ile koalisyon hükümeti kurması ve 300 sandalyeli mecliste 151 ya da daha fazla oyu alması gerekiyor.
Eğer başarılı olamazsa hükümeti kurma yetkisi sırasıyla ikinci olan parti Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) ve üçüncü parti PASOK'a geçecek. Üç parti lideri koalisyonu oluşturamazsa üçüncü kez seçimlere gidilebilir.

 

AA

Son Güncelleme: 18.06.2012 00:27
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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