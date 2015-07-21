Yunanistan ve İsrail arasında askeri anlaşma

ATİNA - Yunanistan ve İsrail’in, ortak askeri tatbikatlar ve işbirlikleri sırasında askeri personellerinin her iki ülkede kalmasını öngören anlaşma (Status of Forces Agreement) imzalandığı bildirildi.



Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un İsrail ziyareti sırasında, Kammenos ile İsrailli mevkidaşı Moşe Yalon tarafından imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, "İki bakan tarafından askeri tatbikatlar ve işbirlikleri çerçevesinde personel aktarımı sırasında iki ülkede kalınmasıyla ilgili statüyü belirleyen anlaşma imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

