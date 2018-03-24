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Yunanistan, üç FETÖ üyesini ülkeye almadı iddiası

Yunan polisinin, Yunanistan'a kaçan FETÖ üyelerinin konaklaması için konut şebekesi kuracağı öne sürülen üç Türk asıllı ABD vatandaşının ülkeye girişlerini engellediği iddia edildi.

Yunanistan, üç FETÖ üyesini ülkeye almadı iddiası

Yunan polisinin, Yunanistan'a kaçan FETÖ üyelerinin konaklaması için konut şebekesi kuracağı öne sürülen üç Türk asıllı ABD vatandaşının ülkeye girişlerini engellediği iddia edildi.

24 Mart 2018 Cumartesi 13:57
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Yunanistan, üç FETÖ üyesini ülkeye almadı iddiası

Yunanistan'a sığınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin konaklaması için bir ağ kurmak üzere ABD'den Atina'ya gelen üç Türk asıllı ABD vatandaşı FETÖ üyesinin Yunan polisi tarafından ülkeye girişinin engellendiği ileri sürüldü.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde yer alan haberde, üç FETÖ'cünün Atina'ya, Yunanistan'a kaçan diğer örgüt üyelerinin konaklamaları için konut sağlayacak bir şebeke kurmak üzere görevlendirildiği iddia edildi.

Haberde, Yunan emniyetinin konuya ilişkin istihbaratının ardından, pazartesi günü Uluslararası Elefterios Venizelos Havalimanı'na inen FETÖ'cülerin ülkeye girişlerinin "ulusal güvenlik" nedeniyle kabul edilmediği ve söz konusu şahısların ertesi gün ABD'ye geri gönderildiği ifade edildi. Haberde, havalimanı polisine ifadelerinde kendilerini sivil toplum kuruluşu üyesi ve emlak yatırımcısı olarak tanıtan üç şahsın, FETÖ üyesi olduklarını kabul ettikleri belirtildi.

Haberde ayrıca Yunan hükümet yetkililerinin, özellikle Türk-Yunan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde, FETÖ üyelerinin organize bir şebeke oluşturmalarının ulusal çıkarlara tehdit oluşturacağını düşündükleri değerlendirmesi yer aldı.

Yunanistan'a kaçanların sayısı 2 binin üzerinde

15 Temmuz darbe girişiminden sonra çoğunluğunu FETÖ üyelerinin oluşturduğu düşünülen, Yunanistan'a iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısının 2 binin üzerinde olduğu biliniyor.

Yunanistan İltica Dairesinin verilerine göre, darbe girişiminin gerçekleştiği 2016'da iltica talebinde bulunanların sayısı 189 iken, bu sayı artarak 2017'de bin 827'ye yükseldi.

Bu yılın ilk iki ayında ise 250 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanFETÖ
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